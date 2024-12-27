Для тех, кто зашел не в ту дверь: тюменский политик анонсировала премию «Залет года»

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году самой юной маме исполнилось всего 14 лет, самой возрастной — 53 года. В 2023 году в регионе мамами стали две женщины в возрасте 50 и 56 лет, одна женщина — в возрасте 62 лет. Один мужчина стал отцом в 72 года.