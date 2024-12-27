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Posted 27 декабря, 06:42

Published 27 декабря, 06:42

Modified 27 декабря, 06:44

Updated 27 декабря, 06:44

Тюменский политик анонсировала премию «Залет года»

Для тех, кто зашел не в ту дверь: тюменский политик анонсировала премию «Залет года»

27 декабря 2024, 06:42
Фото: Горячева ДЕЛО говорит.

Тюменский политик анонсировала премию «Залет года»

Депутат Госдумы от Тюменской области Ксения Горячева сообщила о запуске премии худших демографических инициатив «Залет года», получивших существенную порцию критики от населения.
«Заканчивается Год семьи. Для поддержки семей сделали много. Но были и те, кто со своими идеями зашёл не в ту дверь. Рожать, пока работает „рожалка“, „перестать плодить женщин с высшим образованием“ и ввести налог на бездетность — только часть демографического креатива этого года. Сегодня мы запускаем премию, которая поможет привлечь внимание к худшим демографическим инициативам страны — „Залёт года“», — сообщила Горячева в своем тг-канале.
Фото: Горячева ДЕЛО говорит

По ее словам, чиновники должны отдавать себе отчет в том, что пропагандируют, а также понимать, что общество хочет разумной, ориентированной на поддержку, развитие и реальные потребности политики.

«Мы предлагаем вам выбрать самые сомнительные заявления и инициативы, которые точно не нужны ни стране, ни людям. И наградить „победителей“ всей страной. Итоги объявим 30 декабря», — отметила Горячева.

Проголосовать и выдвинуть номинанта на премию можно здесь.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году самой юной маме исполнилось всего 14 лет, самой возрастной — 53 года. В 2023 году в регионе мамами стали две женщины в возрасте 50 и 56 лет, одна женщина — в возрасте 62 лет. Один мужчина стал отцом в 72 года.

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