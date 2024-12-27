Для тех, кто зашел не в ту дверь: тюменский политик анонсировала премию «Залет года»

Posted 27 декабря, 06:42
Published 27 декабря, 06:42
Modified 27 декабря, 06:44
Updated 27 декабря, 06:44
«Заканчивается Год семьи. Для поддержки семей сделали много. Но были и те, кто со своими идеями зашёл не в ту дверь. Рожать, пока работает „рожалка“, „перестать плодить женщин с высшим образованием“ и ввести налог на бездетность — только часть демографического креатива этого года. Сегодня мы запускаем премию, которая поможет привлечь внимание к худшим демографическим инициативам страны — „Залёт года“», — сообщила Горячева в своем тг-канале.
По ее словам, чиновники должны отдавать себе отчет в том, что пропагандируют, а также понимать, что общество хочет разумной, ориентированной на поддержку, развитие и реальные потребности политики.
«Мы предлагаем вам выбрать самые сомнительные заявления и инициативы, которые точно не нужны ни стране, ни людям. И наградить „победителей“ всей страной. Итоги объявим 30 декабря», — отметила Горячева.
Проголосовать и выдвинуть номинанта на премию можно здесь.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году самой юной маме исполнилось всего 14 лет, самой возрастной — 53 года. В 2023 году в регионе мамами стали две женщины в возрасте 50 и 56 лет, одна женщина — в возрасте 62 лет. Один мужчина стал отцом в 72 года.