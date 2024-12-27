Айти-волонтеры разработали цифровую систему помощи нуждающимся

Иван с друзьями пришли на помощь людям: они сами искали в интернете сайты и телефоны с информацией для беженцев, но из-за перегруженности линии дозвониться не удавалось. Тогда ребята поняли, что нужно брать инициативу в свои руки и наводить порядок в этой неразберихе. Изначально для информационно-организационных целей были созданы телеграм-бот, где размещались заявки от пострадавших, и сайт со статистикой заявок. Их было катастрофически много, при этом многие содержали похожие запросы — по продуктам, средствам гигиены, лекарствам, одежде, детским принадлежностям. Чтобы решить эту проблему, цифровые волонтеры разработали функцию выгрузки обобщенной таблицы заявок из телеграм-бота — это облегчило задачу по организации массовых закупок необходимых товаров, которые позволяли экономить время, деньги и формировать удобные финансовые отчеты о расходовании донатов. Кроме того, эта система позволила минимизировать личное общение с нуждающимися, которое отнимало много времени и требовало эмоционального вовлечения — автоматическая обработка заявок давала возможность волонтерам освободить больше времени на решение прочих организационных вопросов.