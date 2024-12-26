nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 14:17

Published 26 декабря, 14:17

Modified 26 декабря, 14:18

Updated 26 декабря, 14:18

Заммэра Москвы Ефимов: Городу требуется еще 50–70 тысяч кадров в строительную отрасль

Заммэра Москвы Ефимов: Городу требуется еще 50–70 тысяч кадров в строительную отрасль

26 декабря 2024, 14:17
Фото: Изображение Midjourney.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, на столичных стройках наблюдается дефицит в размере 50–70 тысяч работников.

Как сообщает www.rbc.ru, из-за дефицита кадров значительно падает скорость воплощения в жизнь строительных проектов в городской и коммерческой сфере. Ефимов указывает, что нехватка работников приводит к росту зарплат и себестоимости строительства, но пока эта проблема еще не критична.

Чиновник заявил, что трудности с поиском строителей в текущих условиях ожидаемы. Для определенной доли проектов не удается набрать полный штат специалистов, чтобы нарастить темпы строительства.

Стоит отметить, что повышенный спрос на строителей в странах СНГ привел к снижению числа мигрантов на рынке труда столицы РФ на 100 тысяч рабочих единиц. Для устранения проблемы дефицита кадров в строительной отрасли тестируются различные стратегии, в том числе привлечение иностранных специалистов и масштабирование механизации.

В ряде проектов, например в строительстве метро, начали внедряться механизированные тоннелепроходческие комплексы, увеличивающие производительность и снижающие трудозатраты.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика