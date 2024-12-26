Заммэра Москвы Ефимов: Городу требуется еще 50–70 тысяч кадров в строительную отрасль

Posted 26 декабря, 14:17
Published 26 декабря, 14:17
Modified 26 декабря, 14:18
Updated 26 декабря, 14:18
Как сообщает www.rbc.ru, из-за дефицита кадров значительно падает скорость воплощения в жизнь строительных проектов в городской и коммерческой сфере. Ефимов указывает, что нехватка работников приводит к росту зарплат и себестоимости строительства, но пока эта проблема еще не критична.
Чиновник заявил, что трудности с поиском строителей в текущих условиях ожидаемы. Для определенной доли проектов не удается набрать полный штат специалистов, чтобы нарастить темпы строительства.
Стоит отметить, что повышенный спрос на строителей в странах СНГ привел к снижению числа мигрантов на рынке труда столицы РФ на 100 тысяч рабочих единиц. Для устранения проблемы дефицита кадров в строительной отрасли тестируются различные стратегии, в том числе привлечение иностранных специалистов и масштабирование механизации.
В ряде проектов, например в строительстве метро, начали внедряться механизированные тоннелепроходческие комплексы, увеличивающие производительность и снижающие трудозатраты.