Заммэра Москвы Ефимов: Городу требуется еще 50–70 тысяч кадров в строительную отрасль

Как сообщает www.rbc.ru, из-за дефицита кадров значительно падает скорость воплощения в жизнь строительных проектов в городской и коммерческой сфере. Ефимов указывает, что нехватка работников приводит к росту зарплат и себестоимости строительства, но пока эта проблема еще не критична.