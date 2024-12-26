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Posted 26 декабря, 12:56

Published 26 декабря, 12:56

Modified 26 декабря, 12:57

Updated 26 декабря, 12:57

В Тюмени закрыли известный ресторан, а Бастрыкин взял на контроль ситуацию в школе

В Тюмени закрыли известный ресторан, а Бастрыкин взял на контроль ситуацию в школе

26 декабря 2024, 12:56
Фото: Изображение Midjourney.
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В Тюмени закрывают популярный ресторан-бутик на улице Осипенко, сегодня он работает последний день. Тем временем, Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией в луговской школе.

В Тюмени закрывают популярный ресторан-бутик

Ресторан-бутик Avenю, расположенный на улице Осипенко в Тюмени, закрывается. Сегодня известное заведение работает последний день. Владеющая рестораном сеть «Ресторанная Федерация Вкус72» объявила, что откроет новую точку по другому адресу. Точный адрес и дата открытия пока не известны.

В Тюмени исчезнет известный ресторан-бутик
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В Тюмени подорожает оплата детского сада

Как стало известно, в начале следующего года стоимость оплаты детского сада в Тюмени может сохраниться, но в течение года родителям стоит быть готовыми к повышению цены. Уточняется, что цены на оплату детсада в Тюмени могут подняться до 4100 рублей, если продукты вдруг сильно подорожают.

Хитрости формулировки: в Тюменской области все же подорожает оплата детского сада
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Бастрыкин взял на контроль ситуацию в тюменской школе

Ранее стало известно, что в школе села Луговое учитель русского языка и литературы во время занятия набросилась на одного из учеников с угрозами за то, что тот баловался. Педагога уволили сразу после случившегося.

Делом заинтересовалась прокуратура Тюменской области — в настоящее время ведется работа по проверке исполнения законодательства об образовании, по ее результатам будет дана оценка действиям (бездействию) администрации школы, при наличии оснований — приняты меры реагирования.

Тем временем, глава Следкома Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль. Он потребовал доложить об этом случае и выясненных обстоятельствах.

Доигрались: Бастрыкин взял на контроль ситуацию в луговской школе
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В зоне СВО погиб доброволец из Тюменской области

На СВО погиб ялуторовчанин Яков Тельминов. При выполнении боевого задания мужчина получил смертельное ранение.

Известно, что Яков родился и вырос в Ялуторовске. Здесь же закончил школу, Агроколледж. После окончания колледжа отправился на службу в армию, позже работал на предприятиях города. Контракт с Министерством обороны Яков Тельминов заключил добровольно.

В зоне СВО погиб доброволец из Тюменской области
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