В Тюмени закрыли известный ресторан, а Бастрыкин взял на контроль ситуацию в школе

Как стало известно, в начале следующего года стоимость оплаты детского сада в Тюмени может сохраниться, но в течение года родителям стоит быть готовыми к повышению цены. Уточняется, что цены на оплату детсада в Тюмени могут подняться до 4100 рублей, если продукты вдруг сильно подорожают.