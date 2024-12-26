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Posted 26 декабря, 07:16

Published 26 декабря, 07:16

Modified 26 декабря, 07:18

Updated 26 декабря, 07:18

В Тюмени в 2025 году могут закрыть магазины сети «ЖизньМарт»

В Тюмени в 2025 году могут закрыть магазины сети «ЖизньМарт»

26 декабря 2024, 07:16
Фото: 1MI.
Причина — миллионные долги сети и отсутствие выручки в филиалах сети для их погашения. Тюменские бизнесмены, купившие франшизу сети «ЖизньМарт» задолжали управляющей сети сотни тысяч рублей.

Аналогичная ситуация сложилась и у коммерсантов из других городов Уральского федерального округа. По предварительным данным, общая сумма долга сети превышает 10 миллионов рублей, пишет Ural Mash.

Предприниматели отмечают, что УК «ЖМ» просит дождаться марта. Одновременно с тем в планах у управляющей компании закрытие 25-30 убыточных магазинов. В октябре на различных площадках было размещено было более десятка объявлений о продаже франшизы в Екатеринбурге и Челябинске.

Сам же основатель сети Иван Зайченко у себя в Telegram-канале признал, что компания переживает кризис.

«В июне 2024 года, был зарегистрирован пик кризиса. Тогда доля убыточных магазинов составляла 54%. При этом докризисная цифра была 16%. За сентябрь доля убыточных магазинов составила 30%. В настоящее время магазинам сети, которые были открыты до кризиса, не хватает 22% выручки до уровня апреля 2024 года — докризисный период и пока лучший месяц за всю историю работы ЖМ. С учётом открытия новых магазинов, всего сети не хватает 10% выручки. И это очень грустные цифры, я это понимаю. Компания до сих пор находится в сильном кризисе. Но мы работаем над исправлением ситуации. У любой компании есть периоды роста и спада — это факт и это нормально. Главное — сохранять веру, не опускать руки и пытаться-пытаться — пытаться», — отметил Иван Зайченков.

В Тюмени в настоящее время работает более четырех десятков магазинов сети «ЖизньМарт», в том числе 19 из них по формату мини. Всего к городах УрФО, Казани и Новосибирска открыто порядка 400 магазинов сети.

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Ранее «Наш Город» писал, что летом этого поставщиков готовой продукции в тюменские магазины сети «ЖизньМарт» уличили в нарушении санитарных норм. Бизнесмены не соблюдали технологии приготовления, сроки и условия хранения готовой продукции.

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