В Тюмени в 2025 году могут закрыть магазины сети «ЖизньМарт»

Предприниматели отмечают, что УК «ЖМ» просит дождаться марта. Одновременно с тем в планах у управляющей компании закрытие 25-30 убыточных магазинов. В октябре на различных площадках было размещено было более десятка объявлений о продаже франшизы в Екатеринбурге и Челябинске.