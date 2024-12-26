nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 01:09

Published 26 декабря, 01:09

Modified 26 декабря, 01:09

Updated 26 декабря, 01:09

В Тюмени 26 декабря синоптики обещают снег и -7

В Тюмени 26 декабря синоптики обещают снег и -7

26 декабря 2024, 01:09
Фото: 1MI.
Переменная облачность, небольшой снег, ветер 5-10 м/с ожидаются на юге Тюменской области в четверг, 26 декабря. Днем температура воздуха составит -3…-8, ночью до -7…-17. В темное время суток ожидается изморозь.

В Тюмени 26 декабря метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в ночные часы. Утром и днем термометры покажут -7…-6, ночью ожидается до -7….-8. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:17, закат в 15:59, продолжительность дня 6 часов 42 минуты.

Стало известно, для кого тюменские власти купили квартиру за 25 миллионов
Узнать подробнее

В Тобольске 26 декабря ожидается пасмурная погода, снег в вечерние часы. Утром и днем температура воздуха составит -6…-5, ночью термометры покажут -7…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 4,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:14, закат в 15:40, продолжительность дня 6 часов 26 минут.

В Ишиме 26 декабря ожидается пасмурная погода, небольшой снег во второй половине дне. Максимальная дневная температура воздуха составит -10….-8, ночью термометры покажут -7…-8. Ветер будет дуть со скоростью 4,1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:54 закат в 15:51, продолжительность дня 6 часов 57 минут.

Читайте также:
Неудачно съездил в отпуск. Мобилизованный тюменец сломал ребра мужчине«Забыл дома карту». Тюменцы рассказали о новом виде мошенничества в торговых центрахЖдем нового подорожания масла? В Тюменской области снизилось производство молока
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика