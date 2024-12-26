В Тюмени 26 декабря синоптики обещают снег и -7

Posted 26 декабря, 01:09
Published 26 декабря, 01:09
Modified 26 декабря, 01:09
Updated 26 декабря, 01:09
В Тюмени 26 декабря метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в ночные часы. Утром и днем термометры покажут -7…-6, ночью ожидается до -7….-8. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:17, закат в 15:59, продолжительность дня 6 часов 42 минуты.
В Тобольске 26 декабря ожидается пасмурная погода, снег в вечерние часы. Утром и днем температура воздуха составит -6…-5, ночью термометры покажут -7…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 4,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:14, закат в 15:40, продолжительность дня 6 часов 26 минут.
В Ишиме 26 декабря ожидается пасмурная погода, небольшой снег во второй половине дне. Максимальная дневная температура воздуха составит -10….-8, ночью термометры покажут -7…-8. Ветер будет дуть со скоростью 4,1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:54 закат в 15:51, продолжительность дня 6 часов 57 минут.