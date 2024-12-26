В новогодние праздники тюменцы будут наблюдать пик метеорного потока Квадрантиды

Posted 26 декабря, 11:58
Published 26 декабря, 11:58
Modified 26 декабря, 11:59
Updated 26 декабря, 11:59
Пик метеорного потока Квадрантиды (около границы с созвездиями Геркулеса и Дракона) наступит в разгар новогодних праздников, 3 января. Согласно сайту Яндекс.Погода, астрономы ожидают от 80 до 110 метеоров в час. Спутник Земли будет освещен всего на 11 процентов, поэтому условия для наблюдения звездопада будут благоприятными.
По словам специалистов, больше всего шанс увидеть звездопад выпадет жителям Дальнего Востока — в Благовещенске, Владивостоке, Хабаровске и Магадане. Однако и тюменцам может повезти.
Как отмечают астрономы, чтобы беспрепятственно наблюдать красивейшее астрономическое явление, жители Тюменской области должны выехать из города. Именно там искусственные источники света не помешают обзору ночного неба.