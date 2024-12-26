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Posted 26 декабря, 11:58

Published 26 декабря, 11:58

Modified 26 декабря, 11:59

Updated 26 декабря, 11:59

В новогодние праздники тюменцы будут наблюдать пик метеорного потока Квадрантиды

В новогодние праздники тюменцы будут наблюдать пик метеорного потока Квадрантиды

26 декабря 2024, 11:58
Фото: Изображение Midjourney.
Квадрантиды — метеорный поток, который наблюдается ежегодно в период с 28 декабря по 7 января. Смогут ли тюменцы увидеть звездопад в следующем году?

Пик метеорного потока Квадрантиды (около границы с созвездиями Геркулеса и Дракона) наступит в разгар новогодних праздников, 3 января. Согласно сайту Яндекс.Погода, астрономы ожидают от 80 до 110 метеоров в час. Спутник Земли будет освещен всего на 11 процентов, поэтому условия для наблюдения звездопада будут благоприятными.

По словам специалистов, больше всего шанс увидеть звездопад выпадет жителям Дальнего Востока — в Благовещенске, Владивостоке, Хабаровске и Магадане. Однако и тюменцам может повезти.

Как отмечают астрономы, чтобы беспрепятственно наблюдать красивейшее астрономическое явление, жители Тюменской области должны выехать из города. Именно там искусственные источники света не помешают обзору ночного неба.

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Ранее мы писали, что к Земле стремительно приближается огромный астероид.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Астрономия#Звездопад#Метеорный поток
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