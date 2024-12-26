В новогодние праздники тюменцы будут наблюдать пик метеорного потока Квадрантиды

Пик метеорного потока Квадрантиды (около границы с созвездиями Геркулеса и Дракона) наступит в разгар новогодних праздников, 3 января. Согласно сайту Яндекс.Погода, астрономы ожидают от 80 до 110 метеоров в час. Спутник Земли будет освещен всего на 11 процентов, поэтому условия для наблюдения звездопада будут благоприятными.