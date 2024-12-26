В новогодние каникулы в Тюмени ударят морозы

Posted 26 декабря, 08:16
Published 26 декабря, 08:16
Modified 26 декабря, 08:18
Updated 26 декабря, 08:18
В эти дни максимальная дневная температура воздуха составит -8…-10, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до -17…-19.
В первые дни новогодних каникул в Тюмени будет царить теплая погода: среднесуточная температура воздуха 1 и 2 января составит -4….-7, ожидаются снегопады. 3 января немного похолодает — до -7…-8, сохранится облачная с прояснениями погода, вероятны осадки в виде небольшого снега. Такая погода продержится вплоть до 5 января.
Что касается погоды в новогоднюю ночь, то морозов не ожидается. Днем 31 декабря столбики термометров покажут -5…-6, к полуночи температура воздуха опустится до -7….-9.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в новогодние каникулы термальные курорты поднимут цены на отдых. К примеру, день в аквапарке «ЛетоЛето» для семьи из четырех человек обойдется более чем в 10 тысяч рублей.