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Posted 26 декабря, 06:21

Published 26 декабря, 06:21

Modified 26 декабря, 06:23

Updated 26 декабря, 06:23

Тюменцев ждут перебои в работе ТВ после Нового года

Тюменцев ждут перебои в работе ТВ после Нового года

26 декабря 2024, 06:21
Фото: 1MI.
Профилактика сетей телерадиовещания ожидает жителей Тюменской области вскоре после Нового года. Областные власти показали график работ.
«С 13 по 21 января 2025 года в отдельных районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания», — говорится в сообщении Информационного центра правительства региона.

Профилактические работы проведут на радиотелевизионных станциях в Тобольске, Тюменском, Ишимском и Омутинском районах.

В Тюменской области продолжается работа по подключению сел и деревень к интернету
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Власти опубликовали подробный график работ. В большинстве случаев профилактика будет проходить в течение стандартного рабочего дня. В это время возможны сбои в эфире некоторые телеканалов и станций радиовещания.

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#Марина Коржина#Технологии#Тюменская область#Телевидение#Радио
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