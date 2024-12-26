Тюменцев ждут перебои в работе ТВ после Нового года

Posted 26 декабря, 06:21
Published 26 декабря, 06:21
Modified 26 декабря, 06:23
Updated 26 декабря, 06:23
«С 13 по 21 января 2025 года в отдельных районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания», — говорится в сообщении Информационного центра правительства региона.
Профилактические работы проведут на радиотелевизионных станциях в Тобольске, Тюменском, Ишимском и Омутинском районах.
Власти опубликовали подробный график работ. В большинстве случаев профилактика будет проходить в течение стандартного рабочего дня. В это время возможны сбои в эфире некоторые телеканалов и станций радиовещания.