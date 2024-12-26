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Posted 26 декабря, 05:35

Published 26 декабря, 05:35

Modified 26 декабря, 05:37

Updated 26 декабря, 05:37

Свыше 71 тысячи электросчетчиков в 2024 году установил холдинг «Восток» в России

Свыше 71 тысячи электросчетчиков в 2024 году установил холдинг «Восток» в России

26 декабря 2024, 05:35
Фото: 1MI.
Кампания по замене приборов учета электрической энергии на новые успешно проходит на территории Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, Оренбурга, Сургута и Ноябрьска.

Энергосбытовой холдинг «Восток» в соответствии с действующим законодательством бесплатно устанавливает новые приборы учета (включая их покупку, монтаж, замену и поверку) тем потребителям, чьи счетчики вышли из строя или у них истек срок межповерочного интервала.

Новые счетчики отечественного производства изготавливаются на «Курганском приборостроительном заводе» (входит в Группу компаний «Интертехэлектро»).

Фото: холдинг «Восток»

«Восток» производит замену приборов учета потребителям в многоквартирных домах, где электроснабжение квартир происходит с использованием общего имущества. Кроме того, счетчики заменяют юридическим лицам. При этом в частном секторе замена приборов учета находится в зоне ответственности сетевой компании.

В 2024 году населению и юридическим лицам представителями энергосбытового холдинга «Восток» было установлено более 71 тысячи приборов учета электроэнергии. Наибольшее количество установили в Челябинской области — почти 22 тысячи, в Курганской области — более 20,5 тысяч, в Тюменской области — около 12 тысяч, в Сургуте — порядка 10 тысяч, в Свердловской области — примерно 5 тысяч.

Все заявки от потребителей по установке приборов учета электроэнергии на 2024 год компания выполнила. Работа компании по замене приборов учета будет продолжена в следующем году, — рассказал директор по организации монтажа и эксплуатации средств измерения АО «Энергосбытовая компания „Восток“» Александр Семенов.
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Свердловская область#Курганская область#Челябинская область#Сургут#Счетчики#Приборы учета#Оренбург#Замена
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