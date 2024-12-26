Свыше 71 тысячи электросчетчиков в 2024 году установил холдинг «Восток» в России

В 2024 году населению и юридическим лицам представителями энергосбытового холдинга «Восток» было установлено более 71 тысячи приборов учета электроэнергии. Наибольшее количество установили в Челябинской области — почти 22 тысячи, в Курганской области — более 20,5 тысяч, в Тюменской области — около 12 тысяч, в Сургуте — порядка 10 тысяч, в Свердловской области — примерно 5 тысяч.