«SHOT Проверка» изучила новогодние атрибуты от елок до оливье на предмет безопасности

Posted 26 декабря, 16:24
Published 26 декабря, 16:24
Modified 26 декабря, 16:25
Updated 26 декабря, 16:25
При содействии сотрудников МЧС ведущим удалось проверить елки на пожарную безопасность, также в студии продегустировали весовые новогодние блюда из магазинов. Помимо этого, удалось подвести итоги 2024 года, составив рейтинг наиболее значимых нарушений, с которыми «SHOT Проверка» имела дело за этот год.
Старший инспектор отдела УНПР ГУ МЧС России по Москве Александр Красниченко, который стал участником эксперимента по проверке елок на безопасность, рассказал о своем опыте работы в новогодние праздники. По его словам, новогодняя атрибутика достаточно часто выступает причиной возникновения возгорания в квартире. При этом дешёвые искусственные экземпляры из экономичных материалов сгорают практически мгновенно, выделяя отравляющие вещества, а качественные огнеупорные модели дают возможность жильцам квартиры спастись при возникновении пожара.
Эксперт поясняет, что безопасность новогодних хвойных деревьев зависит от материалов для их изготовления и условий эксплуатации. При установке искусственных елей дома важно не оставлять без присмотра зажженные гирлянды и свечи.
Кроме того, ведущие «SHOT Проверки» оценили вкус пяти салатов оливье из сетевых магазинов, также отправив эти порции в лабораторию на проверку.
Выяснилось, что во всех образцах находилась кишечная палочка. Эксперт лаборатории Елена Мясникова заявила, что наличие таких бактерий в готовой еде свидетельствует о нарушении технологии приготовления и хранения.
«Кишечная палочка развивается, если продукты просрочены или оборудование не поддерживает правильный температурный режим. В преддверии праздников важно помнить об этих рисках и тщательно выбирать места, где вы покупаете готовую еду», — дала полезные советы кандидат наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.
Эксперт обращает внимание, что температура на витрине с салатами не должна превышать 6 градусов. Также она подсказала, что безопаснее всего покупать салаты в магазинах с высокой проходимостью, так как готовая продукция в них не будет залеживаться. Кроме того, нужно тщательно изучать маркировку при фасовке: у салатов короткий срок годности.
Пока ведущие ожидали результатов лабораторного исследования, они сформировали рейтинг наиболее значимых нарушений уходящего года, результаты которого можно изучить в специальном новогоднем выпуске на всех площадках проекта, включая Telegram и VK.
«SHOT Проверка», как и ранее, ведет обсуждения актуальных вопросов безопасности и качества.