«SHOT Проверка» изучила новогодние атрибуты от елок до оливье на предмет безопасности

Эксперт обращает внимание, что температура на витрине с салатами не должна превышать 6 градусов. Также она подсказала, что безопаснее всего покупать салаты в магазинах с высокой проходимостью, так как готовая продукция в них не будет залеживаться. Кроме того, нужно тщательно изучать маркировку при фасовке: у салатов короткий срок годности.