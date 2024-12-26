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Posted 26 декабря, 16:24

Published 26 декабря, 16:24

Modified 26 декабря, 16:25

Updated 26 декабря, 16:25

«SHOT Проверка» изучила новогодние атрибуты от елок до оливье на предмет безопасности

26 декабря 2024, 16:24
В последнем выпуске проекта «SHOT Проверка», который решено было посвятить Новому году, ведущие Олег и Люся организовали эксперименты, чтобы понять, безопасны ли такие повсеместные в нашей страны атрибуты главного праздника года, как елки и салаты оливье.

При содействии сотрудников МЧС ведущим удалось проверить елки на пожарную безопасность, также в студии продегустировали весовые новогодние блюда из магазинов. Помимо этого, удалось подвести итоги 2024 года, составив рейтинг наиболее значимых нарушений, с которыми «SHOT Проверка» имела дело за этот год.

Старший инспектор отдела УНПР ГУ МЧС России по Москве Александр Красниченко, который стал участником эксперимента по проверке елок на безопасность, рассказал о своем опыте работы в новогодние праздники. По его словам, новогодняя атрибутика достаточно часто выступает причиной возникновения возгорания в квартире. При этом дешёвые искусственные экземпляры из экономичных материалов сгорают практически мгновенно, выделяя отравляющие вещества, а качественные огнеупорные модели дают возможность жильцам квартиры спастись при возникновении пожара.

Эксперт поясняет, что безопасность новогодних хвойных деревьев зависит от материалов для их изготовления и условий эксплуатации. При установке искусственных елей дома важно не оставлять без присмотра зажженные гирлянды и свечи.

Кроме того, ведущие «SHOT Проверки» оценили вкус пяти салатов оливье из сетевых магазинов, также отправив эти порции в лабораторию на проверку.

Выяснилось, что во всех образцах находилась кишечная палочка. Эксперт лаборатории Елена Мясникова заявила, что наличие таких бактерий в готовой еде свидетельствует о нарушении технологии приготовления и хранения.

«Кишечная палочка развивается, если продукты просрочены или оборудование не поддерживает правильный температурный режим. В преддверии праздников важно помнить об этих рисках и тщательно выбирать места, где вы покупаете готовую еду», — дала полезные советы кандидат наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

Эксперт обращает внимание, что температура на витрине с салатами не должна превышать 6 градусов. Также она подсказала, что безопаснее всего покупать салаты в магазинах с высокой проходимостью, так как готовая продукция в них не будет залеживаться. Кроме того, нужно тщательно изучать маркировку при фасовке: у салатов короткий срок годности.

Пока ведущие ожидали результатов лабораторного исследования, они сформировали рейтинг наиболее значимых нарушений уходящего года, результаты которого можно изучить в специальном новогоднем выпуске на всех площадках проекта, включая Telegram и VK.

«SHOT Проверка», как и ранее, ведет обсуждения актуальных вопросов безопасности и качества.

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