Прораба в Тюмени, на участке которого погиб рабочий, будут судить

Posted 26 декабря, 11:00
Published 26 декабря, 11:00
Modified 26 декабря, 11:12
Updated 26 декабря, 11:12
Как сообщили в пресс-службе тюменского Следственного Комитета, прорабу предъявлено обвинение по статье нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Сообщается, что на период стройки были допущены серьезные нарушения в технике безопасности и обеспечении сотрудников необходимыми средствами для безопасной работы. Получение средств защиты и необходимых инструментов ответственный за это просто не проконтролировал.
Из-за этой халатности во время проведения работ с высоты девятого этажа сорвался один из работников. После падения он еще оставался жив, но скончался вскоре.
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, оно передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось о том, что ветераны СВО и малоимущие в поселке под Тюменью могут лишиться единственного жилья.