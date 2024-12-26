Прораба в Тюмени, на участке которого погиб рабочий, будут судить

Как сообщили в пресс-службе тюменского Следственного Комитета, прорабу предъявлено обвинение по статье нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Сообщается, что на период стройки были допущены серьезные нарушения в технике безопасности и обеспечении сотрудников необходимыми средствами для безопасной работы. Получение средств защиты и необходимых инструментов ответственный за это просто не проконтролировал.