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Posted 26 декабря, 11:00

Published 26 декабря, 11:00

Modified 26 декабря, 11:12

Updated 26 декабря, 11:12

Прораба в Тюмени, на участке которого погиб рабочий, будут судить

Прораба в Тюмени, на участке которого погиб рабочий, будут судить

26 декабря 2024, 11:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
В Тюмени будут судить начальника строительного участка, по вине которого на одной из строек погиб рабочий. Из-за допущенных в соблюдении техники безопасности ошибок и вольностей у мужчины не было шансов выжить.

Как сообщили в пресс-службе тюменского Следственного Комитета, прорабу предъявлено обвинение по статье нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Сообщается, что на период стройки были допущены серьезные нарушения в технике безопасности и обеспечении сотрудников необходимыми средствами для безопасной работы. Получение средств защиты и необходимых инструментов ответственный за это просто не проконтролировал.

Из-за этой халатности во время проведения работ с высоты девятого этажа сорвался один из работников. После падения он еще оставался жив, но скончался вскоре.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, оно передано в суд для рассмотрения по существу.

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Ранее сообщалось о том, что ветераны СВО и малоимущие в поселке под Тюменью могут лишиться единственного жилья.

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