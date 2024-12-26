Подростки бегут из Тюмени, чтобы поступить в училища

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов подтвердил тренд и успокоил родителей выпускников. По его словам, многие жалуются на повышенные требования к абитуриентам, из-за которых их дети подают документы в колледжи и училища. Но дело в решениях самих выпускников.