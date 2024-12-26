Подростки бегут из Тюмени, чтобы поступить в училища

Posted 26 декабря, 08:18
Published 26 декабря, 08:18
Modified 26 декабря, 10:29
Updated 26 декабря, 10:29
В Тюменской области действует тренд на среднее профессиональное образование. Конкурс в некоторых учебных заведениях областной столицы выше, чем в вузах. Подростки после 9 класса разъезжаются по селам и маленьких городкам, чтобы поступить в ссузы.
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов подтвердил тренд и успокоил родителей выпускников. По его словам, многие жалуются на повышенные требования к абитуриентам, из-за которых их дети подают документы в колледжи и училища. Но дело в решениях самих выпускников.
«Раньше более успевающие дети поступали в институты, а менее успевающие — в профессиональные училища. Сегодня есть тренд: продвинутые и очень успешные ребята не идут в университеты, а делают в выбор в пользу профессионального обучения. Это наиболее короткий путь прихода в профессию, обретения экономической самостоятельности», — пояснил омбудсмен порталу 72.RU.
Часть тюменских подростков после 9 класса едет в Голышманово или Нижнюю Тавду, чтобы поступить на выбранную специальность с меньшим конкурсом. В регионе конкурс на место среди девятиклассников держится на уровне 8 человек на место.