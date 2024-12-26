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Posted 26 декабря, 08:18

Published 26 декабря, 08:18

Modified 26 декабря, 10:29

Updated 26 декабря, 10:29

Подростки бегут из Тюмени, чтобы поступить в училища

Подростки бегут из Тюмени, чтобы поступить в училища

26 декабря 2024, 08:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Выпускники 9 классов массово уезжают из Тюмени и поступают в ссузы. Теперь в училищах конкурс выше, чем в вузах.

В Тюменской области действует тренд на среднее профессиональное образование. Конкурс в некоторых учебных заведениях областной столицы выше, чем в вузах. Подростки после 9 класса разъезжаются по селам и маленьких городкам, чтобы поступить в ссузы.

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Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов подтвердил тренд и успокоил родителей выпускников. По его словам, многие жалуются на повышенные требования к абитуриентам, из-за которых их дети подают документы в колледжи и училища. Но дело в решениях самих выпускников.

«Раньше более успевающие дети поступали в институты, а менее успевающие — в профессиональные училища. Сегодня есть тренд: продвинутые и очень успешные ребята не идут в университеты, а делают в выбор в пользу профессионального обучения. Это наиболее короткий путь прихода в профессию, обретения экономической самостоятельности», — пояснил омбудсмен порталу 72.RU.
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Часть тюменских подростков после 9 класса едет в Голышманово или Нижнюю Тавду, чтобы поступить на выбранную специальность с меньшим конкурсом. В регионе конкурс на место среди девятиклассников держится на уровне 8 человек на место.

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#Марина Коржина#Общество#Дети#Тюменская область#Образование#Школьники#Учеба#Абитуриенты
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