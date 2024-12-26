Не помогут даже деньги. Губернатор Моор назвал главную проблему Тюменской области

Posted 26 декабря, 11:58
Published 26 декабря, 11:58
Modified 26 декабря, 12:07
Updated 26 декабря, 12:07
В ходе итогового заседания тюменского правительства Моор поднял две самые главные проблемы региона. Во-первых, Тюмени не хватает рабочих рук. Кадровый дефицит становится все более острой проблемой. На одного работающего приходится восемь вакансий, а программы по привлечению людей на предприятия не показывают должную эффективность.
Также региону не хватает денег, а в кредитах ему отказывают из-за высокой задолженности. Но даже если бы у Тюмени была возможность брать деньги, сильно бы ситуацию это не исправило. Рабочие руки это не привлечет.
По словам губернатора, эти проблему перейдут в Тюменскую область и в следующем году, поскольку вопрос кадрового обеспечения стоит особенно остро уже несколько лет. Решать его пытаются разными мерами, вплоть до попыток переманить в регион людей из других частей страны, например, с севера, но пока что эти инициативы не приносят должного эффекта и разрешить ситуацию не могут.