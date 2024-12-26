nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 11:58

Published 26 декабря, 11:58

Modified 26 декабря, 12:07

Updated 26 декабря, 12:07

Губернатор Моор назвал главную проблему Тюменской области

Не помогут даже деньги. Губернатор Моор назвал главную проблему Тюменской области

26 декабря 2024, 11:58
Фото: 1MI.

Губернатор Моор назвал главную проблему Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал главную проблему региона. Ее не решат ни деньги, ни крупные инициативы. Все дело в том, что проблема — в нехватке нужных людей.

В ходе итогового заседания тюменского правительства Моор поднял две самые главные проблемы региона. Во-первых, Тюмени не хватает рабочих рук. Кадровый дефицит становится все более острой проблемой. На одного работающего приходится восемь вакансий, а программы по привлечению людей на предприятия не показывают должную эффективность.

Также региону не хватает денег, а в кредитах ему отказывают из-за высокой задолженности. Но даже если бы у Тюмени была возможность брать деньги, сильно бы ситуацию это не исправило. Рабочие руки это не привлечет.

По словам губернатора, эти проблему перейдут в Тюменскую область и в следующем году, поскольку вопрос кадрового обеспечения стоит особенно остро уже несколько лет. Решать его пытаются разными мерами, вплоть до попыток переманить в регион людей из других частей страны, например, с севера, но пока что эти инициативы не приносят должного эффекта и разрешить ситуацию не могут.

Моор, миграция и дети: что изменится в жизни тюменцев после прямой линии Путина?
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что самый опытный чиновник Тобольска едет работать в Тюмень.

Читайте также:
Без работы не сидела. Самый опытный чиновник Тобольска едет работать в ТюменьЧистки продолжаются. Кого на работу руководителями берет новый глава тюменского УМВД?Адская шестидневка: тюменцам рекомендовали не утруждаться на работе на текущей неделе
#Александр Смирнов#Общество#Политика#Происшествия#Новости тюмени#Работа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика