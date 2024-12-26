Не помогут даже деньги. Губернатор Моор назвал главную проблему Тюменской области

По словам губернатора, эти проблему перейдут в Тюменскую область и в следующем году, поскольку вопрос кадрового обеспечения стоит особенно остро уже несколько лет. Решать его пытаются разными мерами, вплоть до попыток переманить в регион людей из других частей страны, например, с севера, но пока что эти инициативы не приносят должного эффекта и разрешить ситуацию не могут.