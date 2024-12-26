Модульбанк запустил инструмент для выбора лучших фотографий для товаров в онлайн

Причем подобные инструменты можно использовать бесплатно. Например, Google предоставляет Google Optimize для A/B-тестирования на веб-сайтах. В России недавно был представлен новый инструмент для бесплатного A/B-тестирования изображений, разработанный Модульбанком. Это нефинансовый банковский сервис «А/Б-тесты», ориентированный на продавцов на маркетплейсах, позволяющий тестировать заглавные фотографии карточек товаров и выявлять среди них наиболее подходящие. Такое тестирование можно настроить в рамках рекламных кампаний. Результаты обещают быть прозрачными и, что особенно важно, точными. Также есть варианты отслеживания ожидаемых результатов, в том числе по конкретной фразе. Есть возможность настраивать период тестирования.