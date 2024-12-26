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Posted 26 декабря, 12:04

Published 26 декабря, 12:04

Modified 26 декабря, 12:04

Updated 26 декабря, 12:04

Модульбанк запустил инструмент для выбора лучших фотографий для товаров в онлайн

Модульбанк запустил инструмент для выбора лучших фотографий для товаров в онлайн

26 декабря 2024, 12:04
Фото: 1MI.
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Модульбанк запустил новый инструмент для тестирования визуального контента — «А/Б-тесты», — который поможет продавцам на маркетплейсах улучшить качество фотографий товаров.

Современные компании не могут обойтись без высококачественного визуального контента, делающего их продукты более заметными среди аналогичных, информирует newsnn.ru. Когда первое впечатление у покупателей положительное, вероятность совершения покупки значительно возрастает. Более того, привлекательные и качественно выполненные фотографии позволяют покупателю лучше представить товар, что, в свою очередь, увеличивает доверие как к продукту, так и к продавцу.

В результате появляются новые инструменты для совершенствования качества визуального контента, включая графические и видеоредакторы (например, Adobe Photoshop и Adobe Premiere Pro), инструменты инфографики (Infogram, Piktochart), инструменты для обработки RAW-изображений (Adobe Lightroom, Capture One), сервисы стоковых фотографий (Shutterstock, iStock) и платформы для дизайна (Figma, Zeplin).

А/В-тестирование изображений стало стандартным средством для интернет-маркетологов и активно используется в digital-маркетинге — от выбора обложек для соцсетей до подбора изображений для интернет-магазинов и рекламных акций. Этот инструмент доказал свою эффективность в оптимизации визуального контента и повышении эффективности маркетинговых кампаний и постоянно совершенствуется благодаря новым технологиям и аналитическим инструментам.

Причем подобные инструменты можно использовать бесплатно. Например, Google предоставляет Google Optimize для A/B-тестирования на веб-сайтах. В России недавно был представлен новый инструмент для бесплатного A/B-тестирования изображений, разработанный Модульбанком. Это нефинансовый банковский сервис «А/Б-тесты», ориентированный на продавцов на маркетплейсах, позволяющий тестировать заглавные фотографии карточек товаров и выявлять среди них наиболее подходящие. Такое тестирование можно настроить в рамках рекламных кампаний. Результаты обещают быть прозрачными и, что особенно важно, точными. Также есть варианты отслеживания ожидаемых результатов, в том числе по конкретной фразе. Есть возможность настраивать период тестирования.

Концепция A/B-тестирования имеет корни в статистике и зародилась в начале XX века. В то же время ее активное применение в области маркетинга началось значительно позднее — в конце 90-х годов.

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