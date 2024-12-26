Кадр из хоррора. В одной из Тюменских школ заметили голого мужчину. Фото

Что конкретно происходило в этой школе и был ли мужчина в учебном заведении на самом деле — до сих пор неизвестно. Некоторые СМИ предположили, что мужчина в школе был, но красил батареи, и разделся ради удобства. Эта гипотеза также пока ничем и никем не подтверждена.