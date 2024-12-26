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Posted 26 декабря, 10:28

Published 26 декабря, 10:28

Modified 26 декабря, 10:38

Updated 26 декабря, 10:38

Ночью в одной из Тюменских школ заметили голого мужчину

Кадр из хоррора. В одной из Тюменских школ заметили голого мужчину. Фото

26 декабря 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney.

Ночью в одной из Тюменских школ заметили голого мужчину

Необычный кадр сегодня поделились тюменцы, проходящие мимо одного из городских лицеев. Там, под светом от ламп в гордом одиночестве сидел голый мужчина. По крайней мере, с оголенным торсом. Что это было — тюменцы гадают до сих пор

Как рассказали тюменцы в городских социальных сетях, мужчина сидел в одном из кабинетов школы практически неподвижно, при должной впечатлительности можно было подумать, что это кадр из фильма ужасов. При этом разглядеть то, что конкретно делал мужчина в кабинете — не удалось.

В приемной лицея решившим поинтересоваться журналистам сказали, что с директором поговорить не получится. Однако пообщаться удалось с охранником школы. Он заявил — что снимок фейковый.

Что конкретно происходило в этой школе и был ли мужчина в учебном заведении на самом деле — до сих пор неизвестно. Некоторые СМИ предположили, что мужчина в школе был, но красил батареи, и разделся ради удобства. Эта гипотеза также пока ничем и никем не подтверждена.

Фото: ЧС Тюмень. Вконтакте
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Ранее сообщалось о том, что директора скандальной тюменской школы в селе Луговое уволили.

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#Александр Смирнов#Общество#Школа#Новости тюмени#Скандалы
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