Кадр из хоррора. В одной из Тюменских школ заметили голого мужчину. Фото

Posted 26 декабря, 10:28
Published 26 декабря, 10:28
Modified 26 декабря, 10:38
Updated 26 декабря, 10:38
Как рассказали тюменцы в городских социальных сетях, мужчина сидел в одном из кабинетов школы практически неподвижно, при должной впечатлительности можно было подумать, что это кадр из фильма ужасов. При этом разглядеть то, что конкретно делал мужчина в кабинете — не удалось.
В приемной лицея решившим поинтересоваться журналистам сказали, что с директором поговорить не получится. Однако пообщаться удалось с охранником школы. Он заявил — что снимок фейковый.
Что конкретно происходило в этой школе и был ли мужчина в учебном заведении на самом деле — до сих пор неизвестно. Некоторые СМИ предположили, что мужчина в школе был, но красил батареи, и разделся ради удобства. Эта гипотеза также пока ничем и никем не подтверждена.