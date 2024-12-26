Ефимов объяснил введение запрета на строительство микроквартир в Москве

Столичные власти не заинтересованы в строительстве новых объектов с микроквартирами, аналогичных тем, что имеются в китайских мегаполисах. В интервью РБК Владимир Ефимов ответил на вопрос о запрете на возведение однокомнатных квартир площадью менее 28 кв. м и двухкомнатных площадью менее 44 кв. м.