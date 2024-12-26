Ефимов объяснил введение запрета на строительство микроквартир в Москве

Posted 26 декабря, 12:52
Published 26 декабря, 12:52
Modified 26 декабря, 12:52
Updated 26 декабря, 12:52
Столичные власти не заинтересованы в строительстве новых объектов с микроквартирами, аналогичных тем, что имеются в китайских мегаполисах. В интервью РБК Владимир Ефимов ответил на вопрос о запрете на возведение однокомнатных квартир площадью менее 28 кв. м и двухкомнатных площадью менее 44 кв. м.
По его словам, хотя создание очень маленьких квартир возможно, но необходимо значительно уменьшить плотность застройки, чтобы гарантировать комфортное проживание для людей на определенной территории. Он также отметил, что чрезмерное растягивание города или резкое снижение плотности застройки неэффективны с точки зрения экономического развития.
С 1 августа 2024 года в Москве введен запрет на строительство микроквартир. Соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Данное решение принято с целью создания благоприятных условий для жизни граждан в многоквартирных домах.
Ефимов пояснил, что размеры квартир регулируются строительными нормами, согласно которым рассчитываются минимальные площади. Он также отметил, что в среднем в московской квартире проживает чуть более двух человек.
Кроме того, он добавил, что в случае возведения зданий с множеством малогабаритных квартир реально проживающее количество людей может существенно отличаться от изначальных прогнозов. Именно на основании предполагаемого числа жителей власти разрабатывают социальную и транспортную инфраструктуру и принимают градостроительные решения.
Ефимов уточнил, что минимальное регулирование не вызовет увеличения цен на жилье. Он пояснил, что стоимость микроквартир в расчете на квадратный метр значительно выше, чем у более крупных объектов.