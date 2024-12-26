Доигрались: Бастрыкин взял на контроль ситуацию в луговской школе

Напомним, один из учеников записал на видео конфликт одноклассницы с учителем, случившийся прямо во время урока. В кадре педагог заявила беспокойной ученице: «Я тебя сейчас убью!» Родители школьника-очевидца опубликовали запись в соцсети и попросили разобраться в ситуации, хотя и признали, что ученица безобразно вела себя на уроке.