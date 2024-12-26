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Posted 26 декабря, 02:24

Published 26 декабря, 02:24

Modified 26 декабря, 02:26

Updated 26 декабря, 02:26

Доигрались: Бастрыкин взял на контроль ситуацию в луговской школе

Доигрались: Бастрыкин взял на контроль ситуацию в луговской школе

26 декабря 2024, 02:24
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку в школе села Луговое Тюменской области. Он потребовал доложить о ситуации и выясненных обстоятельствах.

Напомним, один из учеников записал на видео конфликт одноклассницы с учителем, случившийся прямо во время урока. В кадре педагог заявила беспокойной ученице: «Я тебя сейчас убью!» Родители школьника-очевидца опубликовали запись в соцсети и попросили разобраться в ситуации, хотя и признали, что ученица безобразно вела себя на уроке.

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Бастрыкин заинтересовался сообщением, которое вызвало бурную реакцию у тюменцев. Следователи из областного управления СКР уже начали проверять, действительно ли «учитель применяет недопустимые методы воспитания в отношении школьницы».

«Председатель СК России запросил доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах по информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней», — пояснили в центральном аппарате ведомства.
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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Дети#Тюменская область#Следственный комитет#Александр Бастрыкин
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