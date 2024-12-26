Доигрались: Бастрыкин взял на контроль ситуацию в луговской школе

Posted 26 декабря, 02:24
Published 26 декабря, 02:24
Modified 26 декабря, 02:26
Updated 26 декабря, 02:26
Напомним, один из учеников записал на видео конфликт одноклассницы с учителем, случившийся прямо во время урока. В кадре педагог заявила беспокойной ученице: «Я тебя сейчас убью!» Родители школьника-очевидца опубликовали запись в соцсети и попросили разобраться в ситуации, хотя и признали, что ученица безобразно вела себя на уроке.
Бастрыкин заинтересовался сообщением, которое вызвало бурную реакцию у тюменцев. Следователи из областного управления СКР уже начали проверять, действительно ли «учитель применяет недопустимые методы воспитания в отношении школьницы».
«Председатель СК России запросил доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах по информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней», — пояснили в центральном аппарате ведомства.