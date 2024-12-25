В Тюмени ищут водителей и саперов для службы по контракту

Posted 25 декабря, 06:34
Published 25 декабря, 06:34
Modified 25 декабря, 06:36
Updated 25 декабря, 06:36
В опубликованных вакансиях указано, что главное требование к кандидатам — отсутствие судимостей, годность к военной службе, среднее профессиональное образование.
Всего открыто около 150 вакансий. Большая часть из них, 60 вакансий, для разведчиков. 42 вакансии открыты для командиров отделений, 10 — для водителей автомобилей, 5 вакансий для начальников радиостанций.
Военным обещают предоставить служебное жилье, социальный пакет. Размер ежемесячной заработной платы — от 204 до 226 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вдовы погибших в зоне спецоперации участников не могут получить положенные на детей пенсии по потере кормильца. Причина — дефицит сотрудников в военкомате и, как следствие, увеличение срока обработки заявок.