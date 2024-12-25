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Posted 25 декабря, 06:34

Published 25 декабря, 06:34

Modified 25 декабря, 06:36

Updated 25 декабря, 06:36

Тюменский военкомат открыл более 100 вакансий для контрактников

В Тюмени ищут водителей и саперов для службы по контракту

25 декабря 2024, 06:34
Фото: 1MI.

Тюменский военкомат открыл более 100 вакансий для контрактников

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Бойцы СВО
Военный комиссариат Тюменской области опубликовал более сотни вакансий для военнослужащих по контракту. Требуются саперы, командиры, отделений водители, начальники радиостанций, водители.

В опубликованных вакансиях указано, что главное требование к кандидатам — отсутствие судимостей, годность к военной службе, среднее профессиональное образование.

Всего открыто около 150 вакансий. Большая часть из них, 60 вакансий, для разведчиков. 42 вакансии открыты для командиров отделений, 10 — для водителей автомобилей, 5 вакансий для начальников радиостанций.

Военным обещают предоставить служебное жилье, социальный пакет. Размер ежемесячной заработной платы — от 204 до 226 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вдовы погибших в зоне спецоперации участников не могут получить положенные на детей пенсии по потере кормильца. Причина — дефицит сотрудников в военкомате и, как следствие, увеличение срока обработки заявок.

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