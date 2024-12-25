В Тюмени ищут водителей и саперов для службы по контракту

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вдовы погибших в зоне спецоперации участников не могут получить положенные на детей пенсии по потере кормильца. Причина — дефицит сотрудников в военкомате и, как следствие, увеличение срока обработки заявок.