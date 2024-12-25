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Posted 25 декабря, 12:16

Published 25 декабря, 12:16

Modified 25 декабря, 12:18

Updated 25 декабря, 12:18

Спрос на долгосрочную аренду жилья в Тюмени в разы вырос

Спрос на долгосрочную аренду жилья в Тюмени в разы вырос

25 декабря 2024, 12:16
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Недвижимость», в этом году спрос на долгосрочную аренду жилья в Тюмени вырос на 10 процентов.

Согласно данным сервиса, в целом по стране по сравнению с 2023 годом предложение квартир под сдачу в аренду увеличилось на 2 процента. Наиболее заметная динамика в сегменте студий: выбор таких объектов на платформе вырос на 18 процентов. Сильнее всего количество вариантов для аренды выросло в Томске, Кемерове, Тюмени и Краснодаре.

Спрос на долгосрочную аренду квартир относительно 2023 года в среднем по стране вырос на 10 процентов. Интерес к студиям за год увеличился на 21 процентов, к объектам с четырьмя комнатами и более — на 18 процентов, к «трешкам» — на 14 процентов, к «двушкам» и «однушкам» — на 8 процентов.

Средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в России в 2024 году составила 30 тысяч рублей. Самые высокие цены наблюдались в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. Отдельно в Тюмени средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры составила 25 тысяч рублей.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Аренда
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