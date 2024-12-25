Спрос на долгосрочную аренду жилья в Тюмени в разы вырос

Спрос на долгосрочную аренду квартир относительно 2023 года в среднем по стране вырос на 10 процентов. Интерес к студиям за год увеличился на 21 процентов, к объектам с четырьмя комнатами и более — на 18 процентов, к «трешкам» — на 14 процентов, к «двушкам» и «однушкам» — на 8 процентов.