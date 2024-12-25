Спрос на долгосрочную аренду жилья в Тюмени в разы вырос

Posted 25 декабря, 12:16
Published 25 декабря, 12:16
Modified 25 декабря, 12:18
Updated 25 декабря, 12:18
Согласно данным сервиса, в целом по стране по сравнению с 2023 годом предложение квартир под сдачу в аренду увеличилось на 2 процента. Наиболее заметная динамика в сегменте студий: выбор таких объектов на платформе вырос на 18 процентов. Сильнее всего количество вариантов для аренды выросло в Томске, Кемерове, Тюмени и Краснодаре.
Спрос на долгосрочную аренду квартир относительно 2023 года в среднем по стране вырос на 10 процентов. Интерес к студиям за год увеличился на 21 процентов, к объектам с четырьмя комнатами и более — на 18 процентов, к «трешкам» — на 14 процентов, к «двушкам» и «однушкам» — на 8 процентов.
Средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в России в 2024 году составила 30 тысяч рублей. Самые высокие цены наблюдались в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. Отдельно в Тюмени средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры составила 25 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что «индекс тревожности» покупателей квартир в Тюмени практически достиг 50 процентов.