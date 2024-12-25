Скатились? Медианная зарплата в Тюмени оказалась ниже общероссийского показателя

Posted 25 декабря, 04:24
Published 25 декабря, 04:24
Modified 25 декабря, 04:26
Updated 25 декабря, 04:26
Как показало исследование аналитиков hh.ru, 58% российских работодателей в 2024 году увеличили зарплаты своим сотрудникам. В 33% организаций уровень окладов остался прежним, и только в 6% компаний произошло снижение доходов.
«Согласно данным Росстата, номинальная зарплата за первые девять месяцев 2024 года увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предлагаемая зарплата в вакансиях на hh.ru за тот же период выросла на 20%», — отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда.
Согласно данным аналитиков, медианная зарплата в России в 2024 году достигла 67,3 тысячи рублей (в 2023 году — 55,8 тысячи). В Тюменской области медианный показатель составил 67,1 тысячи рублей против 56,3 тысячи годом ранее. Почему доходы тюменцев в этом году стали ниже общероссийских, при том, что в прошлом году жители региона зарабатывали больше, чем среднестатистический россиянин?
«Экономика Тюменской области традиционно ориентирована на добычу нефти и газа. Хотя эти отрасли являются высокодоходными, заработные платы в них в 2024 году росли медленнее из-за снижения рентабельности на фоне волатильности цен на энергоресурсы и высоких налоговых нагрузок. Это могло снизить средний и медианный уровень доходов по региону», — предполагает экономист Ирина Меняйлова в разговоре с «Нашим городом».
Также она отметила, что на сниженный показатель зарплат в Тюмени могли повлиять высокая доля низкооплачиваемых профессий, дисбаланс между доходами жителей областного центра и сельских территорий, замедление роста зарплат в некоторых секторах и отток кадров.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением внести изменения в Трудовой кодекс и закрепить в нём норму о ежегодной выплате тринадцатой зарплаты перед новогодними праздниками.