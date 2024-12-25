Скатились? Медианная зарплата в Тюмени оказалась ниже общероссийского показателя

Согласно данным аналитиков, медианная зарплата в России в 2024 году достигла 67,3 тысячи рублей (в 2023 году — 55,8 тысячи). В Тюменской области медианный показатель составил 67,1 тысячи рублей против 56,3 тысячи годом ранее. Почему доходы тюменцев в этом году стали ниже общероссийских, при том, что в прошлом году жители региона зарабатывали больше, чем среднестатистический россиянин?