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Posted 25 декабря, 04:24

Published 25 декабря, 04:24

Modified 25 декабря, 04:26

Updated 25 декабря, 04:26

Медианная зарплата в Тюмени оказалась ниже общероссийского показателя.

Скатились? Медианная зарплата в Тюмени оказалась ниже общероссийского показателя

25 декабря 2024, 04:24
Фото: 1MI. Медианная зарплата в Тюмени оказалась ниже общероссийского показателя.

Медианная зарплата в Тюменской области оказалась ниже общероссийского показателя

Сюжет
Зарплата
Пока жители других регионов России считают, что в нефтегазовой столице люди живут богато, тюменцы пытаются экономить и заглядываются на доходы жителей других городов. В 2024-м году медианная зарплата в Тюмени составила 67,1 тысячи рублей против среднего по России показателя в 67,3 тысячи.

Как показало исследование аналитиков hh.ru, 58% российских работодателей в 2024 году увеличили зарплаты своим сотрудникам. В 33% организаций уровень окладов остался прежним, и только в 6% компаний произошло снижение доходов.

«Согласно данным Росстата, номинальная зарплата за первые девять месяцев 2024 года увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предлагаемая зарплата в вакансиях на hh.ru за тот же период выросла на 20%», — отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда.

Согласно данным аналитиков, медианная зарплата в России в 2024 году достигла 67,3 тысячи рублей (в 2023 году — 55,8 тысячи). В Тюменской области медианный показатель составил 67,1 тысячи рублей против 56,3 тысячи годом ранее. Почему доходы тюменцев в этом году стали ниже общероссийских, при том, что в прошлом году жители региона зарабатывали больше, чем среднестатистический россиянин?

«Экономика Тюменской области традиционно ориентирована на добычу нефти и газа. Хотя эти отрасли являются высокодоходными, заработные платы в них в 2024 году росли медленнее из-за снижения рентабельности на фоне волатильности цен на энергоресурсы и высоких налоговых нагрузок. Это могло снизить средний и медианный уровень доходов по региону», — предполагает экономист Ирина Меняйлова в разговоре с «Нашим городом».

Также она отметила, что на сниженный показатель зарплат в Тюмени могли повлиять высокая доля низкооплачиваемых профессий, дисбаланс между доходами жителей областного центра и сельских территорий, замедление роста зарплат в некоторых секторах и отток кадров.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением внести изменения в Трудовой кодекс и закрепить в нём норму о ежегодной выплате тринадцатой зарплаты перед новогодними праздниками.

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