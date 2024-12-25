Синоптики предупреждают тюменцев об опасном природном явлении

В среду, 25 декабря, на юге Тюменской области ожидается переменная облачность, изморозь в ночные часы, ветер до 5-10 м/с. В светлое время суток столбики термометров покажут -5…-10, в ночные часы ожидается до-10…-15, при натекании облачности до -5…-10.

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