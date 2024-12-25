Синоптики предупреждают тюменцев об опасном природном явлении

Posted 25 декабря, 01:09
Published 25 декабря, 01:09
Modified 25 декабря, 01:09
Updated 25 декабря, 01:09
В Тюмени 25 декабря метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков. В утренние и дневные часы термометры покажут -7…-5, в вечернее время суток температура воздуха составит -6. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:17, закат в 15:58, продолжительность дня 6 часов 41 минута.
В Тобольске 25 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем термометры покажут -7…-5, в ночные часы температура воздуха составит -5…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:14, закат в 15:39, продолжительность дня 6 часов 23 минуты.
В Ишиме 25 декабря ожидается пасмурная погода. Утром и днем ожидается -10….-7, ночью до -7…-9. Ветер будет дуть со скоростью 2,9 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:54 закат в 15:50, продолжительность дня 6 часов 56 минут.