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Posted 25 декабря, 01:09

Published 25 декабря, 01:09

Modified 25 декабря, 01:09

Updated 25 декабря, 01:09

Синоптики предупреждают тюменцев об опасном природном явлении

Синоптики предупреждают тюменцев об опасном природном явлении

25 декабря 2024, 01:09
Фото: 1MI.
В среду, 25 декабря, на юге Тюменской области ожидается переменная облачность, изморозь в ночные часы, ветер до 5-10 м/с. В светлое время суток столбики термометров покажут -5…-10, в ночные часы ожидается до-10…-15, при натекании облачности до -5…-10.

В Тюмени 25 декабря метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков. В утренние и дневные часы термометры покажут -7…-5, в вечернее время суток температура воздуха составит -6. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:17, закат в 15:58, продолжительность дня 6 часов 41 минута.

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В Тобольске 25 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем термометры покажут -7…-5, в ночные часы температура воздуха составит -5…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:14, закат в 15:39, продолжительность дня 6 часов 23 минуты.

В Ишиме 25 декабря ожидается пасмурная погода. Утром и днем ожидается -10….-7, ночью до -7…-9. Ветер будет дуть со скоростью 2,9 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:54 закат в 15:50, продолжительность дня 6 часов 56 минут.

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