С барского плеча. «Ютэйр» разрешила пассажирам возить ноутбуки в сумке. Но с нюансом

Posted 25 декабря, 11:40
Published 25 декабря, 11:40
Modified 25 декабря, 11:47
Updated 25 декабря, 11:47
Как сообщили представители компании, возить ноутбуки с собой конечно можно, тем более в специальных сумках, но при этом жизненно необходимо, чтобы сумка соответствовала установленным компанией размерам. Условия следующие:
— упакуйте ноутбук в мягкий чехол, если размещаете его непосредственно в ручной клади, например в рюкзаке или сумке;
— положите ноутбук в специальную сумку, если перевозите его отдельно;
Разрешается брать с собой сумку для ноутбука с жестким корпусом.
— сумка не должна быть существенно крупнее ноутбука, толщина сумки — не более 10 см;
— не кладите в сумку лишние предметы: только один ноутбук и аксессуары к нему, например компьютерная мышь, зарядное устройство, гарнитура, записная книжка, — сообщается на сайте авиакомпании.
При выполнении таких условий можно рассчитывать на то, что провезти свой гаджет можно будет с собой в салоне, при этом бесплатно. Также пассажиры могут провести — укет цветов, верхнюю одежду, детское питание для ребенка на время полета, костюм в портпледе.