С барского плеча. «Ютэйр» разрешила пассажирам возить ноутбуки в сумке. Но с нюансом

При выполнении таких условий можно рассчитывать на то, что провезти свой гаджет можно будет с собой в салоне, при этом бесплатно. Также пассажиры могут провести — укет цветов, верхнюю одежду, детское питание для ребенка на время полета, костюм в портпледе.