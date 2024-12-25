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Posted 25 декабря, 11:40

Published 25 декабря, 11:40

Modified 25 декабря, 11:47

Updated 25 декабря, 11:47

«Ютэйр» разрешила пассажирам возить ноутбуки в сумке, но с нюансом.

С барского плеча. «Ютэйр» разрешила пассажирам возить ноутбуки в сумке. Но с нюансом

25 декабря 2024, 11:40
Фото: 1MI.

«Ютэйр» разрешила пассажирам возить ноутбуки в сумке, но с нюансом.

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ЮТэйр
Авиакомпания «Ютэйр» разрешила своим пассажирам возить в качестве ручной клади и брать с собой в салон ноутбуки в специальных сумках. Однако в этом тоже есть определенный нюанс.

Как сообщили представители компании, возить ноутбуки с собой конечно можно, тем более в специальных сумках, но при этом жизненно необходимо, чтобы сумка соответствовала установленным компанией размерам. Условия следующие:

— упакуйте ноутбук в мягкий чехол, если размещаете его непосредственно в ручной клади, например в рюкзаке или сумке;
— положите ноутбук в специальную сумку, если перевозите его отдельно;
Разрешается брать с собой сумку для ноутбука с жестким корпусом.
— сумка не должна быть существенно крупнее ноутбука, толщина сумки — не более 10 см;
— не кладите в сумку лишние предметы: только один ноутбук и аксессуары к нему, например компьютерная мышь, зарядное устройство, гарнитура, записная книжка, — сообщается на сайте авиакомпании.

При выполнении таких условий можно рассчитывать на то, что провезти свой гаджет можно будет с собой в салоне, при этом бесплатно. Также пассажиры могут провести — укет цветов, верхнюю одежду, детское питание для ребенка на время полета, костюм в портпледе.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Авиакомпании#Авиация#ЮТэйр#ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
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