Путин повысил МРОТ: как это повлияет на размер пенсии тюменцев

Posted 25 декабря, 01:04
Published 25 декабря, 01:04
Modified 25 декабря, 01:04
Updated 25 декабря, 01:04
МРОТ с января 2025 года повышается на 3 тысячи рублей — то есть, на 17%. 22 440 рублей — именно столько будет составлять МРОТ 2025 года с 1 января. Это больше, чем среднероссийский прожиточный минимум. Подобная тенденция сохраняется на протяжении нескольких последних лет. После повышения МРОТ 2025 с 1 января увеличится также и его соотношение с зарплатой (медианной) за 2024 год — оно составит 48%.
Стоит отметить, что речь идет о федеральном значении. В то же время в регионах нашей страны размер может варьироваться, но исключительно в большую сторону. Местные власти не наделены полномочиями уменьшать МРОТ.
МРОТ — величина, которая напрямую влияет на размеры различных выплат, которые получают граждане России.
Работодатели не имеют права устанавливать этот размер на уровне менее МРОТ, если речь идет о трудоустройстве на полную ставку. Так что работники, у которых зарплата равна МРОТ или не дотягивает до этой величины, могут рассчитывать прибавку уже с начала 2025 года. В настоящее время таких работников в России около 2%.
Под МРОТ следует понимать минимальный размер зарплаты с учетом НДФЛ, точнее, до его вычета. Так, если работник получает минимальную зарплату и не использует налоговые вычеты, то фактически его заработок за месяц составит порядка 19,2 тысячи рублей — МРОТ минус НДФЛ в размере 13%.
Больничный считается в виде процента от среднего размера заработной платы, которую работник получал в течение двух лет. Сумма находится в прямой зависимости от страхового стажа. К примеру, если он составляет пять лет и меньше, это будет 60% от той зарплаты, которая для гражданина считается средней. Если страховой стаж превышает пять лет, однако не дотягивает до девяти, за основу берется 80% от зарплаты. В каких случаях платят полную сумму зарплаты, то есть, 100%? Если у гражданина внушительный стаж, превышающий восемь лет.
Как считается больничный в случае с сотрудниками, у которых стаж менее полугода? За основу берется именно МРОТ. Соответственно, больничный лист за день будет оплачен минимально в 748 рублей (если работник заболел в тот месяц, в котором насчитывается 30 дней). За месяц с 31 днями сумма составит 723 рубля, за февраль, в котором меньше всего дней — 800 рублей.
Выплата, положенная по беременности и родам, с минимальным размером оплаты труда имеет прямую связь. Таким образом, декретные в 2025 году будут увеличены, раз вырастет и МРОТ.
В каких случаях для расчета суммы такого пособия применяется региональный МРОТ:
В 2024 году, согласно этой формуле, минимальный размер декретных в Тюмени составляет 88 565 рублей. Если речь идет о многоплодной беременности, либо если роды были осложненными, сумма меняется.
В России выплаты, которые женщины и мужчины получают по уходу за ребенком до достижения им полутора лет, привязаны к среднему размеру заработка гражданина. С минимальным размером оплаты труда они никак не связаны. При этом размер такой выплаты в 2025 году в любом случае вырастет — с февраля, но только максимальный. А минимум останется тем же.
В разное время МРОТ оставался основой для расчета пособия по безработице и фактически к нему приравнивался. К примеру, такое практиковалось в 2020 году. В дальнейшем МРОТ уже никак не был связан с этой выплатой. Так происходит и сегодня.
Стоит напомнить, что в 2025 году пособие по безработице также планируют увеличить, но изменения затронут только его максимальную величину. А вот минимум останется без изменений. Иными словами, вне зависимости от того, какую зарплату уволенный сотрудник получал на своем последнем месте трудоустройства, он не сможет получать пособие ни больше, ни меньше соответствующей суммы.
Что касается отпускных, то здесь никаких перемен не предвидится. В 2025 году эти выплаты будут по-прежнему зависеть от МРОТ, однако стоит отметить, что связь будет далеко не во всех ситуациях. К примеру, такое практикуется, если в силу тех или иных причин средняя заработная плата гражданина за сутки получается меньше, чем выходит при расчете согласно МРОТ — то есть, 737 рублей. Тогда работодатель должен выполнить свою обязанность по закону — то есть, доплатить дополнительно и столько, чтобы сумма сравнялась с МРОТ.
Командировочные суточные тоже считаются с учетом МРОТ и не могут быть ниже соответствующей величины. Размер будет зависеть от месяца, на который выпала командировка.
Изменится ли пенсия пенсионерам в 2025 году в связи с повышением МРОТ? Нет, поскольку выплаты такого типа ни прямой, ни косвенной зависимости от МРОТ не имеют. Величина, к которой они привязаны — это прожиточный минимум, который также устанавливается для каждого региона РФ.
Пенсии неработающим пенсионерам в 2025 году, согласно российским законам, равно как и выплаты пенсионерам других категорий, не могут быть по своему размеру меньше, чем прожиточный минимум, установленный в конкретном регионе. К примеру, в Тюмени пенсии в 2025 году неработающим пенсионерам не будут ниже соответствующей величины. Как быть, если пенсия неработающим 2025 окажется фактически меньше, чем зафиксированный для конкретного региона МРОТ? Тогда доплата до нужной величины начисляется автоматически.
Пенсии в 2025 году — не единственные выплаты, не имеющие никакого отношения к МРОТ и никак к нему не привязанные. Так, величина не оказывает влияния на так называемое универсальное пособие, полагающееся будущим мамам и семьям, в которых воспитываются дети. Специальные выплаты можно получить исключительно в такой ситуации, в рамках которой у отдельно взятой российской семьи уровень дохода составляет менее того МРОТ, который установлен для субъекта федерации, где она проживает.
С недавнего времени никак не связаны МРОТ и те взносы, которые по закону обязан уплачивать индивидуальный предприниматель (ИП). Раньше величины друг от друга прямо зависели, однако на протяжении нескольких лет они зафиксированы и не меняются.