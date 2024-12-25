Путин повысил МРОТ: как это повлияет на размер пенсии тюменцев

Что касается отпускных, то здесь никаких перемен не предвидится. В 2025 году эти выплаты будут по-прежнему зависеть от МРОТ, однако стоит отметить, что связь будет далеко не во всех ситуациях. К примеру, такое практикуется, если в силу тех или иных причин средняя заработная плата гражданина за сутки получается меньше, чем выходит при расчете согласно МРОТ — то есть, 737 рублей. Тогда работодатель должен выполнить свою обязанность по закону — то есть, доплатить дополнительно и столько, чтобы сумма сравнялась с МРОТ.