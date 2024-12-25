nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 01:11

Published 25 декабря, 01:11

Modified 25 декабря, 01:11

Updated 25 декабря, 01:11

Диетолог раскрыла тюменцам, как сделать новогодний салат вкусным без майонеза.

Прощай, майонез! Как сделать новогодний салат вкусным без лишних жиров?

25 декабря 2024, 01:11
Фото: 1MI. Диетолог раскрыла тюменцам, как сделать новогодний салат вкусным без майонеза.

Диетолог раскрыла тюменцам, как сделать новогодний салат вкусным без майонеза

Сюжет
Новый год
Майонезу — стоп! Но не переживайте, ваш салат не превратится в бессмысленный набор овощей. Диетолог Виктория Антонова нашла такие заменители, что даже самые преданные любители майонеза не заметят подмены!

Майонез — неотъемлемая часть многих салатов, но его высокое содержание калорий и насыщенных жиров может быть не лучшим выбором для тех, кто следит за своим питанием.

«К счастью, есть много полезных альтернатив, которые придадут салатам такую же кремовую текстуру, но без лишних калорий и жиров, которые идеально подойдут для тех, кто хочет сделать свои салаты более здоровыми», — рассказывает специалист.

Греческий йогурт — отличная альтернатива майонезу. Он густой, кремовый и богат белком. Замените майонез на йогурт в пропорциях 1:1, добавив немного лимонного сока или горчицы для яркости вкуса. Ваши домочадцы даже не заменят, что салат стал полезнее.

Творог и рикотта имеют мягкую текстуру и могут заменить майонез. Смешайте их с оливковым маслом и лимонным соком, чтобы добиться нужной консистенции. Также подойдет соевый йогурт.

Прошлогодние салаты и роллы из доставки: чем травятся тюменцы в Новый год
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, каким должен быть правильный новогодний стол и что необходимо сделать для того, чтобы избежать негативные последствия переедания.

Читайте также:
Где в Тюмени искать новогоднее настроение: маршруты для зимнего волшебстваСколько будет стоить поездка на такси в новогоднюю ночь в ТюмениПредновогодняя перезагрузка: чек-лист тюменца для счастливого начала 2025-го года
#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Здоровье#Праздники#Праздник#Новый год#Питание#Здоровое питание#Продукты питания#Диетолог#Салат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика