Прощай, майонез! Как сделать новогодний салат вкусным без лишних жиров?

Posted 25 декабря, 01:11
Published 25 декабря, 01:11
Modified 25 декабря, 01:11
Updated 25 декабря, 01:11
Майонез — неотъемлемая часть многих салатов, но его высокое содержание калорий и насыщенных жиров может быть не лучшим выбором для тех, кто следит за своим питанием.
«К счастью, есть много полезных альтернатив, которые придадут салатам такую же кремовую текстуру, но без лишних калорий и жиров, которые идеально подойдут для тех, кто хочет сделать свои салаты более здоровыми», — рассказывает специалист.
Греческий йогурт — отличная альтернатива майонезу. Он густой, кремовый и богат белком. Замените майонез на йогурт в пропорциях 1:1, добавив немного лимонного сока или горчицы для яркости вкуса. Ваши домочадцы даже не заменят, что салат стал полезнее.
Творог и рикотта имеют мягкую текстуру и могут заменить майонез. Смешайте их с оливковым маслом и лимонным соком, чтобы добиться нужной консистенции. Также подойдет соевый йогурт.
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