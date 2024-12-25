Прощай, майонез! Как сделать новогодний салат вкусным без лишних жиров?

Греческий йогурт — отличная альтернатива майонезу. Он густой, кремовый и богат белком. Замените майонез на йогурт в пропорциях 1:1, добавив немного лимонного сока или горчицы для яркости вкуса. Ваши домочадцы даже не заменят, что салат стал полезнее.