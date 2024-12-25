Неудачно съездил в отпуск. Мобилизованный тюменец сломал ребра мужчине

Posted 25 декабря, 15:31
Published 25 декабря, 15:31
Modified 25 декабря, 15:33
Updated 25 декабря, 15:33
Инцидент произошел весной этого года, когда военнослужащий по имени Игорь находился в отпуске. Между ним и другим мужчиной возник конфликт, в ходе которого, по словам Игоря, его знакомый оскорбил его.
Солдат вывел мужчину во двор и избил его, нанеся удар кулаком в правый глаз и, как минимум, три раза по телу. В результате побоев у потерпевшего сломалось пять ребер.
После инцидента избитый вернулся домой. Вечером к нему пришел знакомый, который заметил, что хозяин квартиры тяжело дышит, и вызвал скорую помощь. Медики услышали от пострадавшего о случившемся избиении.
Игорь признал свою вину. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему назначили три года колонии общего режима. Дело находится под расследованием в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону.