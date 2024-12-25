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Posted 25 декабря, 15:31

Published 25 декабря, 15:31

Modified 25 декабря, 15:33

Updated 25 декабря, 15:33

Неудачно съездил в отпуск. Мобилизованный тюменец сломал ребра мужчине

Неудачно съездил в отпуск. Мобилизованный тюменец сломал ребра мужчине

25 декабря 2024, 15:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Мобилизованные
Мобилизованный из Ялуторовска получил реальный срок за избиение мужчины.

Инцидент произошел весной этого года, когда военнослужащий по имени Игорь находился в отпуске. Между ним и другим мужчиной возник конфликт, в ходе которого, по словам Игоря, его знакомый оскорбил его.

Солдат вывел мужчину во двор и избил его, нанеся удар кулаком в правый глаз и, как минимум, три раза по телу. В результате побоев у потерпевшего сломалось пять ребер.

После инцидента избитый вернулся домой. Вечером к нему пришел знакомый, который заметил, что хозяин квартиры тяжело дышит, и вызвал скорую помощь. Медики услышали от пострадавшего о случившемся избиении.

Игорь признал свою вину. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему назначили три года колонии общего режима. Дело находится под расследованием в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону.

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Ранее сообщалось, что таксист-ветеран в Тюмени с ножом напал на своих клиентов.

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