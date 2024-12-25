На тюменской трассе насмерть сбили женщину-пешехода

Posted 25 декабря, 05:57
Published 25 декабря, 05:57
Modified 25 декабря, 05:59
Updated 25 декабря, 05:59
По данным Госавтоинспекции Тюменской области, она переходила дорогу вне пешеходного перехода, когда на нее наехала 33-летняя водитель. От полученных травм пожилая тюменка скончалась на месте происшествия.
В настоящее время на месте ДТП частично ограничено движение. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются, проводит проверку прокуратура Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что 23 декабря на автодороге Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (подъезд к Тюмени) насмерть разбился 19-летний водитель. Еще один человек пострадал.