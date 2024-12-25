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Posted 25 декабря, 05:57

Published 25 декабря, 05:57

Modified 25 декабря, 05:59

Updated 25 декабря, 05:59

На федеральной трассе Тюмень — Омск насмерть сбили пешехода

На тюменской трассе насмерть сбили женщину-пешехода

25 декабря 2024, 05:57
Фото: ГАИ ТО.

На федеральной трассе Тюмень — Омск насмерть сбили пешехода

Сюжет
ДТП
Трагедия произошла сегодня утром на федеральной трассе Тюмень — Омск. На 94-м километре автодороги под колеса Mazda попала 61-летняя женщина.

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, она переходила дорогу вне пешеходного перехода, когда на нее наехала 33-летняя водитель. От полученных травм пожилая тюменка скончалась на месте происшествия.

Видео: ГАИ ТО.

В настоящее время на месте ДТП частично ограничено движение. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются, проводит проверку прокуратура Тюменской области.

Стали известны подробности ДТП, произошедшего на трассе Тюмень — Омск. Есть погибший
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