Компания «Росводоканал Тюмень» подвела итоги 2024 года

Posted 25 декабря, 06:17
Published 25 декабря, 06:17
Modified 25 декабря, 06:19
Updated 25 декабря, 06:19
С опережение намеченных сроков выполнены все обязательства по концессионным соглашениям.
Мы построили и реконструировали более 140 километров инженерных коммуникаций. Продолжаем совершенствовать качество водоподготовки — в этом году внедрили две важных установки: систему по удалению марганца и автоматическую систему углевания. Наша работа, нацеленная на экологическое благополучие в регионе, отмечена экспертами, — подчеркнула Ольга Сарбаева.
Сертификат, подтверждающий высокий уровень ответственного водоснабжения, водоканал Тюмени получил от экспертов Центра компетенций и зеленой экспертизы ИНФРАГРИН. Они анализировали документацию и процессы оператора, используя 22 показателя, разделенных на три категории: экология и окружающая среда, социальная сфера и корпоративное управление.
Кроме того, в 2024 году тюменский водоканал запустил в работу водоочистные сооружения в селе Упорово, обеспечив райцентр качественной водой. Сейчас там с опережением сроков возводятся очистные сооружения канализации. В декабре «Росводоканал Тюмень» начал операционную деятельность в Исетском районе.
Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.
Компания обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.