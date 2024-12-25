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Posted 25 декабря, 06:17

Published 25 декабря, 06:17

Modified 25 декабря, 06:19

Updated 25 декабря, 06:19

Компания «Росводоканал Тюмень» подвела итоги 2024 года

Компания «Росводоканал Тюмень» подвела итоги 2024 года

25 декабря 2024, 06:17
За это время предприятие инвестировало свыше 4 млрд рублей в развитие систем водоснабжения и водоотведения Тюменской агломерации водоканала, сообщила генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева, подводя итоги года.

С опережение намеченных сроков выполнены все обязательства по концессионным соглашениям.

Мы построили и реконструировали более 140 километров инженерных коммуникаций. Продолжаем совершенствовать качество водоподготовки — в этом году внедрили две важных установки: систему по удалению марганца и автоматическую систему углевания. Наша работа, нацеленная на экологическое благополучие в регионе, отмечена экспертами, — подчеркнула Ольга Сарбаева.

Сертификат, подтверждающий высокий уровень ответственного водоснабжения, водоканал Тюмени получил от экспертов Центра компетенций и зеленой экспертизы ИНФРАГРИН. Они анализировали документацию и процессы оператора, используя 22 показателя, разделенных на три категории: экология и окружающая среда, социальная сфера и корпоративное управление.

Кроме того, в 2024 году тюменский водоканал запустил в работу водоочистные сооружения в селе Упорово, обеспечив райцентр качественной водой. Сейчас там с опережением сроков возводятся очистные сооружения канализации. В декабре «Росводоканал Тюмень» начал операционную деятельность в Исетском районе.

Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.

Компания обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.

#Тюмень#Тюменская область#Россия#Водоснабжение#Водоканал#Итоги года#Очистные сооружения#Концессионное соглашение#Росводоканал Тюмень
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