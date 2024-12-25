Ефимов: По программе КРТ будет реорганизовано ещё более 31 га земель в Москве

На месте устаревших объектов планируется возвести 415,41 тысячи квадратных метров современного жилья. Также на участках появятся коммерческие и социальные объекты общей площадью 243,85 тысячи квадратных метров, включая образовательный комплекс на тысячу мест, детский сад для 350 детей, подстанцию скорой помощи на шесть машин, здание управления МВД и торговый центр с физкультурно-оздоровительным комплексом. Кроме того, на участке площадью 0,82 гектара запланировано обустройство конечной станции наземного городского транспорта. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.