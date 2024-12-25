Ефимов: По программе КРТ будет реорганизовано ещё более 31 га земель в Москве

Posted 25 декабря, 15:45
Published 25 декабря, 15:45
Modified 25 декабря, 15:45
Updated 25 декабря, 15:45
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он уточнил, что проект решения опубликован на официальном сайте правительства столицы.
Ефимов отметил, что в рамках программы комплексного развития территорий будет проведена реорганизация 11 неэффективно используемых участков. На площади 31,31 га появятся жилые, общественно-деловые и социальные объекты общей площадью 659,26 тысячи квадратных метров. Объём инвестиций в проект превысит 146 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 3,2 миллиарда рублей. Благодаря реорганизации площадок в районах Дмитровский и Лианозово может появиться более 7,2 тысячи рабочих мест. Об этом пишет портал stroi.mos.ru.
Участки расположены недалеко от станции «Лианозово» первого Московского центрального диаметра и одноимённой станции метро.
На месте устаревших объектов планируется возвести 415,41 тысячи квадратных метров современного жилья. Также на участках появятся коммерческие и социальные объекты общей площадью 243,85 тысячи квадратных метров, включая образовательный комплекс на тысячу мест, детский сад для 350 детей, подстанцию скорой помощи на шесть машин, здание управления МВД и торговый центр с физкультурно-оздоровительным комплексом. Кроме того, на участке площадью 0,82 гектара запланировано обустройство конечной станции наземного городского транспорта. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы. На месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жильё и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа ведётся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.