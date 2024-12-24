Владимир Ефимов: В южной части Москвы девелоперы строят семь школ и детских садов

Posted 24 декабря, 17:57
Published 24 декабря, 17:57
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Как сообщает stroi.mos.ru, в районе Нагатино-Садовники застройщики работают над возведением двух объектов образования суммарной площадью свыше 22 тысяч квадратных метров. Еще одну школу и детский сад строят в Царицыне. Суммарная площадь этих объектов составит почти 29 тысяч квадратных метров. В Даниловском районе и Чертанове Южном началось строительство двух детсадов, площадь каждого из которых примерно четыре тысячи квадратных метров. Кроме того, сейчас идет возведение детского сада в районе Нагатино-Садовники, площадь которого составит около пяти тысяч квадратных метров. Владимир Ефимов отметил, что семь строящихся объектов в общей сложности обеспечат почти три тысячи мест для школьников и дошкольников. Шесть из них передадут в городскую систему образования.
Объекты строятся около жилой застройки, чтобы обеспечить комфортную городскую среду жителям создаваемых кварталов.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что четыре объекта на юге столицы строят в рамках заключенных с городом договоров. По его словам, в районе Нагатино-Садовники будет построена школа на 675 мест, в Царицыне — школа на 900 мест и детский сад с бассейном для 250 детей. Помимо этого, согласно договору началось строительство детсада на 150 воспитанников на улице Газопровод в Чертанове Южном.
Мосгосстройнадзор контролирует выполнение работ на социальных объектах в ЮАО Москвы.
С начала возведения образовательных объектов для детей в общей сложности было проведено порядка 20 выездных проверок комитета, во время которых инспекторы оценивали проделанную работу и используемые материалы, а также их соответствие проектным решениям. В надзорных мероприятиях приняли участие эксперты подведомственного центра экспертиз для осуществления инструментального контроля качества строительства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025–2027 годах будет закончено возведение 200 объектов образования (школ и детсадов), среди которых есть объекты, строящиеся на средства инвесторов.