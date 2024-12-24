Владимир Ефимов: В южной части Москвы девелоперы строят семь школ и детских садов

Как сообщает stroi.mos.ru, в районе Нагатино-Садовники застройщики работают над возведением двух объектов образования суммарной площадью свыше 22 тысяч квадратных метров. Еще одну школу и детский сад строят в Царицыне. Суммарная площадь этих объектов составит почти 29 тысяч квадратных метров. В Даниловском районе и Чертанове Южном началось строительство двух детсадов, площадь каждого из которых примерно четыре тысячи квадратных метров. Кроме того, сейчас идет возведение детского сада в районе Нагатино-Садовники, площадь которого составит около пяти тысяч квадратных метров. Владимир Ефимов отметил, что семь строящихся объектов в общей сложности обеспечат почти три тысячи мест для школьников и дошкольников. Шесть из них передадут в городскую систему образования.