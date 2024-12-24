В Тюмени перед Новым годом резко подорожала красная икра

Posted 24 декабря, 11:04
Published 24 декабря, 11:04
Modified 24 декабря, 11:06
Updated 24 декабря, 11:06
В преддверии новогодних праздников стоимость килограммовой банки икры в Тюменской области достигает 10 тысяч рублей. При этом в начале прошлого месяца наибольшая цена составила 6 500 рублей.
На сайте бесплатных объявлений продавец указал, что у него есть сопроводительные документы к продукту. Цена банок икры (от 95 до 230 граммов) начинается от 579 рублей за минимальный вес.
Ранее мы публиковали необычные и вкусные рецепты салата Оливье.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что новогодние корпоративы в ресторанах обойдутся тюменцам на 10-50 процентов дороже, чем в прошлом году. При этом, посадочных мест в сетевых заведениях стало меньше.