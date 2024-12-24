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Posted 24 декабря, 11:04

Published 24 декабря, 11:04

Modified 24 декабря, 11:06

Updated 24 декабря, 11:06

В Тюмени перед Новым годом резко подорожала красная икра

В Тюмени перед Новым годом резко подорожала красная икра

24 декабря 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney.
В Тюменской области резко подорожала красная икра. За несколько месяцев деликатес вырос в цене больше чем в два раза — на 114 процента.

В преддверии новогодних праздников стоимость килограммовой банки икры в Тюменской области достигает 10 тысяч рублей. При этом в начале прошлого месяца наибольшая цена составила 6 500 рублей.

На сайте бесплатных объявлений продавец указал, что у него есть сопроводительные документы к продукту. Цена банок икры (от 95 до 230 граммов) начинается от 579 рублей за минимальный вес.

Ранее мы публиковали необычные и вкусные рецепты салата Оливье.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что новогодние корпоративы в ресторанах обойдутся тюменцам на 10-50 процентов дороже, чем в прошлом году. При этом, посадочных мест в сетевых заведениях стало меньше.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Деликатес#Икра
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