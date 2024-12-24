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Posted 24 декабря, 05:08

Published 24 декабря, 05:08

Modified 24 декабря, 05:26

Updated 24 декабря, 05:26

В Тюмени выставят на продажу любимый ресторан Собянина

В Тюмени готовят к продаже старейший ресторан. Там часто бывал Сергей Собянин

24 декабря 2024, 05:08
Фото: 1MI.

В Тюмени выставят на продажу любимый ресторан Собянина

Речь идет о ресторане «Потаскуй», что находится на улице Хохрякова. По данным инсайдеров, заведение, проработавшее в областной столице более 20 лет, могут выставить на продажу в 2025 году.

Источники отмечают, что причиной продажи станет падающая выручка, пишет Ура.Ру.

По данным audit-it, учредителем является бизнесмен Александр Юффа, генеральным директором Светлана Пленкина. В 2023 году организация получила выручку в сумме 14,7 миллиона рублей, выручка составила всего 2,3 миллиона рублей. При этом чистые активы организации по состоянию на 31 декабря 2023 года были отрицательные — минус 1,7 миллиона рублей.

«Потаскуй» был открыт в Тюмени в 2002 году. Зачастую именно там проводились важные встречи экс-губернатора Тюменской области, а ныне мэра Москвы Сергей Собянина с чиновниками и депутатами. Также в «Потаскуе» отдыхали высокопоставленные гости.

Ресторан «Потаскуй» специализируется на изысканной русской кухне — там подают форшмак из сельди, рубанину из стерляди и салат «Оливье», Скоблянку рыбную, пельмени «Сибирские» и блины «Купеческие». Средний чек составляет 2 тысячи рублей.

Три тюменских ресторана номинированы на премию за лучшую концепцию
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Напомним, с начала этого года в Тюменской области с начала этого года прекратили работу более 300 заведений общепита, что на 50% превышает аналогичные показатели 2023 года. За последние месяцы были закрыты такие популярные в Тюмени заведения, как пиццерия Roni Pizza, ресторан Отпуск, бистро Gastronome bistro, ресторан Zarnizza, кофейня Завтрак, пожалуйста, один из первых филиалов сети Tesla Burger, гастробар Реалисты.

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