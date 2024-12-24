В Тюмени готовят к продаже старейший ресторан. Там часто бывал Сергей Собянин

Posted 24 декабря, 05:08
Published 24 декабря, 05:08
Modified 24 декабря, 05:26
Updated 24 декабря, 05:26
Источники отмечают, что причиной продажи станет падающая выручка, пишет Ура.Ру.
По данным audit-it, учредителем является бизнесмен Александр Юффа, генеральным директором Светлана Пленкина. В 2023 году организация получила выручку в сумме 14,7 миллиона рублей, выручка составила всего 2,3 миллиона рублей. При этом чистые активы организации по состоянию на 31 декабря 2023 года были отрицательные — минус 1,7 миллиона рублей.
«Потаскуй» был открыт в Тюмени в 2002 году. Зачастую именно там проводились важные встречи экс-губернатора Тюменской области, а ныне мэра Москвы Сергей Собянина с чиновниками и депутатами. Также в «Потаскуе» отдыхали высокопоставленные гости.
Ресторан «Потаскуй» специализируется на изысканной русской кухне — там подают форшмак из сельди, рубанину из стерляди и салат «Оливье», Скоблянку рыбную, пельмени «Сибирские» и блины «Купеческие». Средний чек составляет 2 тысячи рублей.
Напомним, с начала этого года в Тюменской области с начала этого года прекратили работу более 300 заведений общепита, что на 50% превышает аналогичные показатели 2023 года. За последние месяцы были закрыты такие популярные в Тюмени заведения, как пиццерия Roni Pizza, ресторан Отпуск, бистро Gastronome bistro, ресторан Zarnizza, кофейня Завтрак, пожалуйста, один из первых филиалов сети Tesla Burger, гастробар Реалисты.