В Тюмени готовят к продаже старейший ресторан. Там часто бывал Сергей Собянин

Напомним, с начала этого года в Тюменской области с начала этого года прекратили работу более 300 заведений общепита, что на 50% превышает аналогичные показатели 2023 года. За последние месяцы были закрыты такие популярные в Тюмени заведения, как пиццерия Roni Pizza, ресторан Отпуск, бистро Gastronome bistro, ресторан Zarnizza, кофейня Завтрак, пожалуйста, один из первых филиалов сети Tesla Burger, гастробар Реалисты.