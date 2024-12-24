Тюменцы остались без самых высоких горок

Директор «Сердца Тюмени» бизнесмен Александр Андросов рассказал о печальных новостях в блоге проекта. Он отметил, что снега выпало мало, и мороз пришел в регион совсем не сибирский, поэтому довести проект до конца не удалось — залиты только маленькие горки.