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Posted 24 декабря, 03:04

Published 24 декабря, 03:04

Modified 24 декабря, 03:06

Updated 24 декабря, 03:06

Тюменцы остались без самых высоких горок

Тюменцы остались без самых высоких горок

24 декабря 2024, 03:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Жители Тюмени будут встречать Новый год без морозов, но и без горок высотой с трехэтажный дом. Открытие объекта около катка «Сердце Тюмени» перенесли на следующую зиму.

Тюменцы очень ждали возможности покататься с высоченных горок прямо в границах города. Организаторы обещали, что высота объекта будет не менее трехэтажного дома. Теперь любителям экстремальных развлечений придется ждать до следующей зимы.

Директор «Сердца Тюмени» бизнесмен Александр Андросов рассказал о печальных новостях в блоге проекта. Он отметил, что снега выпало мало, и мороз пришел в регион совсем не сибирский, поэтому довести проект до конца не удалось — залиты только маленькие горки.

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«Мы обещали этой зимой горки, но у меня печальные новости. Мы не успеем залить большие горки, потому что погода по-прежнему относительно теплая. В ближайшие десять дней горки залить мы просто не сможем, нам нужно много снега и холодная температура», — рассказал Андросов.

Он пригласил всех тюменцев во время праздников посетить каток и бесплатно прокатить детей на маленьких горках.

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С начала зимы в Тюменской области держится аномально теплая погода. В новогоднюю ночь температура воздуха в областной столице будет превышать климатическую норму на 6 градусов. Последний раз такие аномалии были зарегистрированы в 2003 году.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Новый год#Развлечения#Горки зимой
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