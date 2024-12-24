Тюменцы остались без самых высоких горок

Posted 24 декабря, 03:04
Published 24 декабря, 03:04
Modified 24 декабря, 03:06
Updated 24 декабря, 03:06
Тюменцы очень ждали возможности покататься с высоченных горок прямо в границах города. Организаторы обещали, что высота объекта будет не менее трехэтажного дома. Теперь любителям экстремальных развлечений придется ждать до следующей зимы.
Директор «Сердца Тюмени» бизнесмен Александр Андросов рассказал о печальных новостях в блоге проекта. Он отметил, что снега выпало мало, и мороз пришел в регион совсем не сибирский, поэтому довести проект до конца не удалось — залиты только маленькие горки.
«Мы обещали этой зимой горки, но у меня печальные новости. Мы не успеем залить большие горки, потому что погода по-прежнему относительно теплая. В ближайшие десять дней горки залить мы просто не сможем, нам нужно много снега и холодная температура», — рассказал Андросов.
Он пригласил всех тюменцев во время праздников посетить каток и бесплатно прокатить детей на маленьких горках.
С начала зимы в Тюменской области держится аномально теплая погода. В новогоднюю ночь температура воздуха в областной столице будет превышать климатическую норму на 6 градусов. Последний раз такие аномалии были зарегистрированы в 2003 году.