Тюменцы массово скупают газовые баллончики и биты

Сотрудник оружейного магазина и его коллега из магазина спортинвентаря рассказали, что тюменцы все чаще покупают перцовые баллончики и бейсбольные биты. Спрос взлетел в середине декабря и не падает. При этом, многие покупатели говорят, что покупки делают не для себя — они готовят новогодние подарки.