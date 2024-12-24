Тюменцы массово скупают газовые баллончики и биты

Posted 24 декабря, 05:29
Published 24 декабря, 05:29
Modified 24 декабря, 05:31
Updated 24 декабря, 05:31
Сотрудник оружейного магазина и его коллега из магазина спортинвентаря рассказали, что тюменцы все чаще покупают перцовые баллончики и бейсбольные биты. Спрос взлетел в середине декабря и не падает. При этом, многие покупатели говорят, что покупки делают не для себя — они готовят новогодние подарки.
«Газовые баллончики чаще всего покупают мужчины, чтобы затем подарить своим женщинам. Когда выбирают, какой именно взять, так и говорят, что это будет подарок», — рассказал продавец одного из оружейных магазинов URA.RU.
В магазинах спортинвентаря мужчины стали чаще интересоваться покупкой бейсбольных бит. Один из продавцом отметил «легкий ажиотаж» с середины декабря.
«Наш Город» заметил повышенный спрос на перцовые баллончики еще в октябре. Уже тогда тюменцы говорили, что делают покупки заранее, готовя подарки к Новому году.