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Posted 24 декабря, 05:29

Published 24 декабря, 05:29

Modified 24 декабря, 05:31

Updated 24 декабря, 05:31

Тюменцы массово скупают газовые баллончики и биты

Тюменцы массово скупают газовые баллончики и биты

24 декабря 2024, 05:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Спрос на бейсбольные биты и перцовые баллончики подскочил в магазинах Тюмени. Горожане назвали неожиданную причину таких покупок.

Сотрудник оружейного магазина и его коллега из магазина спортинвентаря рассказали, что тюменцы все чаще покупают перцовые баллончики и бейсбольные биты. Спрос взлетел в середине декабря и не падает. При этом, многие покупатели говорят, что покупки делают не для себя — они готовят новогодние подарки.

«Газовые баллончики чаще всего покупают мужчины, чтобы затем подарить своим женщинам. Когда выбирают, какой именно взять, так и говорят, что это будет подарок», — рассказал продавец одного из оружейных магазинов URA.RU.
Тюменцы покупают газовые баллончики для защиты от собак
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В магазинах спортинвентаря мужчины стали чаще интересоваться покупкой бейсбольных бит. Один из продавцом отметил «легкий ажиотаж» с середины декабря.

«Наш Город» заметил повышенный спрос на перцовые баллончики еще в октябре. Уже тогда тюменцы говорили, что делают покупки заранее, готовя подарки к Новому году.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Защита#Новый год#Подарки
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