Работодателей могут обязать выплачивать 13-ю зарплату. На чьей стороне закон?

При этом решение о поощрении в конечном счете остается за работодателем. В 2022 году только чуть более трети работодателей решили поощрить своих сотрудников новогодними премиями, следует из результатов отчета сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». Среди тех, кто планировал выплатить 13-ю зарплату, 21% собирались наградить всех работников, а 16% — только некоторых.