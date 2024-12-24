Работодателей могут обязать выплачивать 13-ю зарплату. На чьей стороне закон?

Posted 24 декабря, 17:45
Published 24 декабря, 17:45
Modified 24 декабря, 17:47
Updated 24 декабря, 17:47
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой официально закрепить в Трудовом кодексе норму о обязательной выплате 13-й заработной платы перед Новым годом.
«Прошу вас оценить данное предложение о внесении в Трудовой кодекс России нормы, обязывающей работодателя выплачивать тринадцатую заработную плату сотрудникам не позднее 20 декабря текущего года, и дать ответ в установленные законодательством сроки», — цитирует ТАСС текст документа.
Лидер партии отметил, что в настоящее время работодатели сами решают, стоит ли материально поощрять своих сотрудников, и многие из них не делают этого, поскольку, согласно Трудовому кодексу, такая мера является добровольной.
Введение обязательной 13-й зарплаты может положительно сказаться на производительности труда в условиях нехватки кадров. Дополнительное денежное вознаграждение поможет семьям с низкими доходами подготовиться к празднику и обеспечить отдых для детей. Это позволит россиянам приобрести подарки, накрыть праздничный стол и спланировать досуг.
Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Лента.ру» высказала мнение, что предложение установить обязательную выплату 13-й зарплаты сотрудникам перед Новым годом является излишним.
Депутат отметила, что в настоящее время существует множество стимулирующих выплат, которые работодатели применяют как в бюджетной сфере, так и в реальном секторе экономики.
«Это различного рода премии, выплаты за стаж, за выпуск дополнительной продукции, то есть какого-то рода льготные, стимулирующие, компенсационного характера выплаты предусмотрены коллективными договорами», — уточнила она.
По мнению Бессараб, вмешательство в деятельность организаций не только нецелесообразно, но и может негативно сказаться на экономике.
«Просто представьте себе ситуацию: у работодателя нет средств для выплаты 13-й зарплаты, но по Трудовому кодексу мы ему навязываем такую выплату. Что он сделает? Он максимально снизит все возможные стимулирующие выплаты премии, чтобы вместо них заплатить 13-ю зарплату, — это в лучшем случае. А в худшем случае он просто обанкротится и не будет вести бизнес в России при таких неопределенных и хаотичных предложениях со стороны законодателей», — пояснила парламентарий.
С точки зрения законодательства, 13-я зарплата рассматривается как форма поощрения за труд и подлежит налогообложению НДФЛ. Поскольку премии являются частью заработной платы, ответственность за налоговые отчисления лежит на работодателе. Термин «зарплата» применительно к предновогодней выплате является условным, так как в некоторых компаниях размер этой премии может значительно отличаться от оклада.
Ее величина определяется условиями трудового договора или коллективного соглашения, где прописаны правила начисления дополнительных выплат, включая ежегодные премии. Наличие или отсутствие обязательной 13-й зарплаты может оказаться решающим фактором для соискателя, выбирающего между предложениями различных работодателей.
Юрист Андрей Синявский в беседе с «Нашим городом» рассказал, что обычно годовая премия выплачивается по итогам работы за год при выполнении всех установленных KPI (ключевых показателей эффективности). Также возможны премии за отдельные достижения или успешную реализацию крупных и сложных проектов.
«Выплата премий зависит от локальных нормативных актов компании. В общем, работодатель может поощрять любых сотрудников, если у него есть на это основания и финансовые возможности, а также если это не противоречит внутренним правилам
Некоторые компании выплачивают бонус вместе с декабрьским окладом, в то время как другие предпочитают делать это в январе. Если внутренние нормативные акты компании закрепляют такое поощрение, работодатель обязан его выплатить. В противном случае сотрудник имеет право подать жалобу в трудовую инспекцию или обратиться в суд для взыскания 13-й зарплаты.», — отметил он.
Чтобы самостоятельно рассчитать размер премии, следует ознакомиться с внутренними регламентами компании: размер и наличие премии зависят от условий трудового договора или коллективного соглашения. Чаще всего премии связаны с окладом и процентом от продаж или прибыли, если это предусмотрено должностными обязанностями.
При этом решение о поощрении в конечном счете остается за работодателем. В 2022 году только чуть более трети работодателей решили поощрить своих сотрудников новогодними премиями, следует из результатов отчета сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». Среди тех, кто планировал выплатить 13-ю зарплату, 21% собирались наградить всех работников, а 16% — только некоторых.
Аналитики hh.ru также установили осенью 2023 года, что лишь 13% россиян получают «13-ю зарплату». Наиболее часто премии выплачивались сотрудникам в сферах закупок, инвестиций и консалтинга (по 61%). В то же время, отсутствие поощрений отмечали работники туризма и ресторанного бизнеса (65%), а также медицины и рекламы/PR (по 51%).
В целом, регулярные премии чаще всего выдаются в Волгоградской области и Ханты-Мансийском автономном округе, тогда как реже — в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Омской области.