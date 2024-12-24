Подростки из Тобольска обвиняются в теракте, а ковид в Тюмени начал отступать

На трассе под Тюменью произошло ДТП. В нем погиб 19-летний водитель. Он не справился с управлением при обгоне и улетел в кювет, после чего влетел в дерево. До приезда скорой водитель еще был жив, его доставили в больницу, однако несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось, он умер в медучреждении.