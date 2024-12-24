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Posted 24 декабря, 13:31

Published 24 декабря, 13:31

Modified 24 декабря, 13:33

Updated 24 декабря, 13:33

Подростки из Тобольска обвиняются в теракте, а ковид в Тюмени начал отступать

Подростки из Тобольска обвиняются в теракте, а ковид в Тюмени начал отступать

24 декабря 2024, 13:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
Тобольские подростки, совершившие теракт на ЖД переезде, отправлены в СИЗО. Они за обещанное вознаграждение подожгли снегоуборочную машину. Также Роспотребнадзор раскрыл данные по заболеваемости острыми респираторными инфекциями в регионе.

Теракт за награду

Тобольские подростки, которые подожгли снегоуборочную машину на жд дороге — отправлены в СИЗО. Один из них будет находиться под арестом до 22 февраля, второй — до 21 февраля. Напомним, что дети взяли задание в одном из мессенджеров, где им за вознаграждение пообещали деньги за поджог техники. Преступники подожгли снегоуборочную машину, а также облили несколько других белой краской.

После совершенного никакой куратор с преступниками на связь не выходил.

Подростков в Тобольске отправили в СИЗО за совершенный теракт
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Нездоровая обстановка в здоровом месте

Жуткие кадровые текучки фиксируют в одной из Тюменских поликлиник. Из-за ужасных условий труда сотрудники бегут из Тюменской областной больницы №19. Штат уже покинули несколько опытных медсестер и врачей, сейчас в процессе увольнения двое молодых специалистов. При этом об ситуации знают и жители района, говоря, что проблема в заведующей.

Некоторые жители поселка рассказали, что администрация поликлиники прямо саботирует работу учреждения. Многим посетителям отказывают даже в проведении обследования. Обращение к заведующей с жалобами и просьбами не помогают — граждан иногда не пускают даже в кабинет.

Нездоровая обстановка: медики массово бегут из поликлиники в Тюменской области
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Ковид отступает

Тюменский Роспотребнадзор рассказал о том, какие болезни присутствуют в Тюмени на данный момент, так за прошедшую неделю, основные респираторные инфекции отступили. Сразу на 8,6%. Одновременно с этим сократилось число заболевших COVID-19 — за последнюю неделю в Тюменской области было выявлено 757 новых случаев заражения. До этого ковидом болели около восьмисот человек, летальных случаев не зафиксировано.

COVID-19 и ОРВИ: тюменский Роспотребнадзор раскрыл данные по заболевшим
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Смертельная авария

На трассе под Тюменью произошло ДТП. В нем погиб 19-летний водитель. Он не справился с управлением при обгоне и улетел в кювет, после чего влетел в дерево. До приезда скорой водитель еще был жив, его доставили в больницу, однако несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось, он умер в медучреждении.

На трассе под Тюменью насмерть разбился 19-летний водитель
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Собянинская «любимка»

В Тюмени продают любимый ресторан мэра Москвы Сергея Собянина. Речь идет о заведении «Потаскуй», что на улице Хохрякова. был открыт в Тюмени в 2002 году. Зачастую именно там проводились важные встречи экс-губернатора Тюменской области, а ныне мэра Москвы Сергей Собянина с чиновниками и депутатами. После этого за рестораном сохранилась репутация заведения для высокопоставленных гостей, поэтому зачастую там отдыхали именно они.

По сообщениям аналитиков, проблема в низком доходе. Выручка за 2023 год составила всего 2,3 миллиона при активах в минус 1,7 миллионов.

В Тюмени готовят к продаже старейший ресторан. Там часто бывал Сергей Собянин
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