Откуда берутся пробки: топ-8 причин транспортного коллапса в Тюмени

Posted 24 декабря, 05:17
Published 24 декабря, 05:17
Modified 24 декабря, 05:20
Updated 24 декабря, 05:20
Некоторые участки города ежедневно становятся «горячими точками», где движение замедляется или останавливается вовсе. Центр Тюмени — традиционно наиболее загруженная зона. Это связано с высокой концентрацией административных зданий, офисов, торговых центров и учебных заведений.
Здесь обычно стоят на улице Республики, особенно в районе пересечения с улицами Герцена и Дзержинского. Также проблемной можно назвать улицу Мельникайте, в частности на участке между улицами Республики и Одесской. Даже короткая улица Холодильная оказывается парализована в часы пик.
Регулярно встают в пробках и нач мостах через Туру. Сначала люди не могут выехать из Зареки по мостам Челюскинцев и Профсоюзному, а потом по ним же не могут вернуться обратно — дороги стоят намертво.
Парализованными в Тюмени оказываются также улицы: Широтная, Монтажников, Пермякова, а также оба тракта Московский и Червишевский. Сейчас, перед Новым годом, ситуация усугубилась и каждый день в городе заторы оцениваются в 9-баллов. Но проблемы пробок кроется не в новогоднем ажиотаже. Специалисты выделили 8 главных причин, которые создают транспортные проблемы в городе.
Одной из ключевых причин пробок в Тюмени является постоянный рост количества автомобилей. Город развивается, увеличивается численность населения, а вместе с этим растет и автопарк. Сейчас в городе зарегистрировано более полумиллиона автомобилей!
Жители предпочитают личный транспорт общественному, поскольку это удобнее, комфортнее и быстрее, особенно в условиях нехватки современных решений для пассажирских перевозок.
Как говорит Евгений Суворов, улично-дорожная сеть города не была рассчитана на такой интенсивный поток машин.
«Многие улицы Тюмени остаются узкими и перегруженными, что создает проблемы с движением. На некоторых участках и общественный транспорт высокой вместимости пока курсировать не может. Что уже говорить о таком числе автомобилей. Дороги и развязки не соответствуют текущей городской потребности», — говорит эксперт.
Первая причина пробок плавно перетекает во вторую — в нехватку широких дорог и развязок.
«Инфраструктура в городе всё ещё недостаточна: нехватка мостов через реки, недостаточное количество полос на ключевых дорогах и ограниченное число многоуровневых развязок», — говорит логист.
Хотя ещё на этапе разработки стратегии развития города до 2040 года на карте Тюмени активно обозначались новые транспортные развязки, в том числе многоуровневые. Одной из таких территорий, где планировалось создать многоуровневую развязку, мог стать перекрёсток улиц Широтной и Пермякова, который многие жители считают проблемным.
Также рассматривалась возможность строительства многоуровневых развязок на перекрёстках улиц Дмитрия Менделеева и Пермякова, 30 лет Победы и Монтажников, Широтной и Монтажников, 50 лет ВЛКСМ и Монтажников и других.Но пока новые автомобили у тысяч горожан появляются значительно чаще, чем строятся развязки.
Тюмень активно застраивается, но планирование городской инфраструктуры нередко отстаёт от темпов застройки. Новые микрорайоны зачастую плохо связаны с остальной частью города. Отсутствие достаточного количества выездов, узкие дороги и нехватка парковочных мест приводят к тому, что водители теряют много времени, выезжая на основные магистрали.
«Так у нас люди и стоят на „червяке“, чтобы уехать в новые микрорайоны, которые дальше по трасту находятся. А другого пути и нет. У нас в том же Ново-Патрушево который, казалось бы, давно построен, все еще нет удобного транспортного сообщения», — говорит урбанист Никита Мельников.
Градостроительные ошибки прошлых лет также дают о себе знать. Узкие улицы в историческом центре, отсутствие дублёров на некоторых ключевых магистралях и слабое развитие кольцевых развязок усугубляют ситуацию.
Общественный транспорт играет ключевую роль в борьбе с пробками, однако в Тюмени он пока не достигает уровня, способного заменить личные автомобили для большинства горожан.
«Если общественный транспорт станет более удобным, регулярным и доступным, часть водителей пересела бы с личных автомобилей, что могло бы существенно снизить нагрузку на дороги», — говорит урбанист.
Тюменский климат с его суровыми зимами и продолжительными снегопадами также вносит свою лепту. Зимой дороги покрываются снегом и льдом, что существенно замедляет движение. Несвоевременная уборка улиц и наледь на дорогах могут стать причиной заторов.
«Кроме того, в осенний и весенний периоды часто случаются подтопления — ведь у нас и с ливневками не все хорошо. В результате автомобили движутся медленнее, а аварийные ситуации становятся частыми, что добавляет хаоса на улицах», — считает инженер Антон Шишкин.
Однако аварийный комиссар Владимир Мельников указывает и на поведение водителей, которое играет не последнюю роль в образовании пробок. Некоторые из них игнорируют правила дорожного движения, совершают необоснованные перестроения и блокируют перекрёстки.
«Из очевидного — аварии на дорогах приводят к перекрытию полос, что значительно снижает пропускную способность магистралей. Даже небольшие ДТП могут создать огромные пробки, особенно если они происходят на центральных улицах или мостах. Но даже манера вождения некоторых водителей может и без аварии провоцировать затор», — говорит специалист.
Центральная часть Тюмени — наиболее загруженная зона. Здесь расположены офисы, административные здания, магазины и развлекательные центры, что вынуждает тюменцев по утрам гнать туда автомобили.
Тюменские урбанисты уже давно говорят о том, что в городе необходимо размещать несколько «деловых зон», однако в Тюмени большинство офисов все же располагается в центральной части.
Специалисты отметили и то, что многие тюменцы предпочитают использовать личный транспорт даже для коротких поездок. Причина этого кроется в желании комфортного передвижения и недоверии к общественному транспорту.
Несмотря на сложность ситуации, существуют эффективные методы борьбы с транспортным коллапсом:
Факторы, вызывающие заторы на дорогах в Тюмени, сложны и разнообразны, но их можно преодолеть. Для этого необходим комплексный подход, который объединит усилия городских властей, автомобилистов и представителей бизнеса. Чем скорее будут приняты меры, тем меньше часов жизни горожане будут тратить в пробках.