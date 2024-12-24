Откуда берутся пробки: топ-8 причин транспортного коллапса в Тюмени

Парализованными в Тюмени оказываются также улицы: Широтная, Монтажников, Пермякова, а также оба тракта Московский и Червишевский. Сейчас, перед Новым годом, ситуация усугубилась и каждый день в городе заторы оцениваются в 9-баллов. Но проблемы пробок кроется не в новогоднем ажиотаже. Специалисты выделили 8 главных причин, которые создают транспортные проблемы в городе.