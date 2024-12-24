Организаторы тюменского форума TNF объяснили, почему подорожали билеты

Posted 24 декабря, 07:03
Published 24 декабря, 07:03
Modified 24 декабря, 07:05
Updated 24 декабря, 07:05
В 2025 году планируется увеличить площадь выставки на 300 квадратных метров. В 2024 году площадь выставки форума TNF составляла 5 тысяч квадратных метров, число участников превысило 12 тысяч человек, пишет РБК Тюмень.
Форум TNF в 2025 году в Тюмени пройдет с 15 по 18 сентября. Продажа билетов уже открыта. На официальном сайте форума указано, что бизнесменам предложено три формата для участия —Delegatе за 389 тысяч рублей (в этом году билет стоит 359 тысяч), Premium за 589 тысяч рублей (в 2024 билет стоил 549 тысяч рублей) и VIP за 1 миллион 19 тысяч рублей (в 2024 году цена составляла 949 тысяч рублей).
Отмечено, что цены действительны при оплате билетов в срок до 30 мая 2025 года.
Ранее «Наш Город» писал, жители Тюмени раскупили за месяц все билеты на предновогодний балет Щелкунчик. Его покажут 29 и 30 декабря в Тюменской филармонии.