Организаторы тюменского форума TNF объяснили, почему подорожали билеты

Форум TNF в 2025 году в Тюмени пройдет с 15 по 18 сентября. Продажа билетов уже открыта. На официальном сайте форума указано, что бизнесменам предложено три формата для участия —Delegatе за 389 тысяч рублей (в этом году билет стоит 359 тысяч), Premium за 589 тысяч рублей (в 2024 билет стоил 549 тысяч рублей) и VIP за 1 миллион 19 тысяч рублей (в 2024 году цена составляла 949 тысяч рублей).