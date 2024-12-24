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Posted 24 декабря, 01:00

Published 24 декабря, 01:00

Modified 24 декабря, 01:00

Updated 24 декабря, 01:00

Как сделать новогоднюю елку своими руками

Новогодняя елка своими руками 2025. Оригинальные идеи для тюменцев

24 декабря 2024, 01:00
Фото: Изображение Midjourney. Как сделать новогоднюю елку своими руками

Тюменцам рассказали, как сделать новогоднюю елку своими руками

Сюжет
Новый год
Что делать тюменцам, которые не хотят тратить деньги на покупку живой или искусственной елки? Создать ее самим! Вы можете сделать зеленую красавицу для себя, а можете подарить памятный подарок близким. Ценные лайфхаки и полезные советы.

Елка своими руками на Новый год 2025

«Наш город» пообщался с дизайнером Лилией Р. По ее словам, сейчас в тренде экодекор. Поэтому можно создать елку из природных материалов, например, шишек или фруктов.

Для креативной поделки вам понадобятся: еловые шишки среднего размера, листы бумаги и картона, клей ПВА, кисть, леска или проволока. Для украшения можно купить сушеные кружки апельсинов, палочки корицы, ветки рябины и желуди. Некоторые используют новогодние шарики или стразы.

— Сверните бумагу конусом и прикрепите к картонному кругу, добавляйте на основу шишки и другие украшения. Они должны быть покрыты слоем клея. Конструкцию стоит обмотать тонкой леской или проволокой, пряча ее среди шишек. Выкладывайте природные материалы пирамидкой. Можно украсить получившуюся самодельную елку искусственным снегом или белой краской, — предложила Лилия.
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Что касается елки из фруктов, то тут все еще проще. Подготовьте зеленое яблоко для основы съедобной елки, морковь для ствола, киви, апельсины, виноград, бананы, персики, а также зубочистки для крепления.

Чтобы фрукты были свежими и такими же вкусными, займитесь приготовлением новогоднего дерева 31 декабря, в сам праздник. Сначала отрежьте часть яблока у основания, с противоположной стороны сделайте углубление необходимого диаметра. Вставьте морковь в яблоко, проверьте, чтобы конструкция была устойчивой.

— Проткните получившуюся конструкцию зубочистками в нескольких местах. Добавляйте ягоды и фрукты. Украсить елку можно взбитыми сливками или другими пищевыми украшениями, — отметила дизайнер.
Фото: 1MI
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Новогодняя елка из праздничных украшений

Как рассказала Лилия, если дома много разных шариков и других украшений, можно создать из них новогоднюю конструкцию. Нужно сделать конус из ватмана, приклеить на него игрушки, обернуть бусами. Украшение для декора готово.

Также можно создать елку из мишуры и гирлянды. Достаточно обернуть материал вокруг бумажного конуса, закрепить на клей и украсить игрушками. Добавьте сладости, леденцы, ветки деревьев, бусины и пуговицы. Удивительный сувенир готов!

Фото: 1MI

Съедобная елка на Новый год

Прекрасный вариант — съедобная елка для встречи Нового года 2025. Заранее подготовьте имбирное печенье в форме животных или звездочек. Составьте одно на другое, чтобы получилась башня в виде елки. Скрепите слои с помощью густой сахарной глазури, чтобы крепко держалось. Печенье, которое будет находиться наверху, можно покрыть красной или зеленой глазурью.

Можно соорудить большой десерт в виде елки. Используйте для основы песочное тесто, из которого сложена форма елочки, а сверху шоколадные украшения с посыпкой. Можно составить конструкцию из маффинов или макарунов.

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Новогодняя игрушка на елку своими руками

Игрушка, которая украсит любую елочку — волшебный шар из ниток. Вам понадобятся: воздушный шарик, цветные нитки, клей, сахар.

Сначала надуйте шарик до такого размера, какого вы хотите получить готовое изделие. Приготовьте клейстер из клея ПВА, воды и сахара из расчета примерно 1:1:1. Промажьте шарик клеем и намотайте на него нитки. Дальше промажьте шарик клеем и намотайте на него нитки в произвольном порядке.

Оставьте заготовки высыхать в хорошо проветриваемом месте примерно на день или два. Когда заготовка просохнет, проколите иглой резиновый шарик, дайте ему сдуться и осторожно выньте через отверстия между нитками. Украсьте получившееся изделие бисером или крупными бусинами, можно использовать пайетки.

Еще одна необычная идея, которая отлично подойдет для Нового 2025 года — создание кусудамы (разновидность модульного оригами).

Попросту говоря, это японский магический шар, которым часто украшают дома. Есть много схем для создания кусудамы разной степени сложности. Выберите ту, которая вам проще, сделайте заготовки из квадратных листов бумаги, а затем склейте их, чтобы получился полноценный шар.

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Ранее издание «Наш город» сообщало о том, что новогодние корпоративы в ресторанах обойдутся тюменцам на 10-50 процентов дороже, чем в прошлом году. При этом, посадочных мест в сетевых заведениях стало меньше.

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