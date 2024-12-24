Новогодняя елка своими руками 2025. Оригинальные идеи для тюменцев

Прекрасный вариант — съедобная елка для встречи Нового года 2025. Заранее подготовьте имбирное печенье в форме животных или звездочек. Составьте одно на другое, чтобы получилась башня в виде елки. Скрепите слои с помощью густой сахарной глазури, чтобы крепко держалось. Печенье, которое будет находиться наверху, можно покрыть красной или зеленой глазурью.