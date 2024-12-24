Груздев назвал актуальные тренды в сфере логистики в Сибири

По информации Бориса Груздева, в 2024 году проводилась активная разработка новых транспортных маршрутов и модернизация существующих. Особый акцент делали на взаимодействие с Китаем: участники рынка адаптировались к изменениям в законодательствах и искали компромиссы, направленные на успешное проведение финансовых операций. Также Спецсвязь продолжила деятельность в странах СНГ, таких как Казахстан, Азербайджан, Армения и Узбекистан. В рамках договора о сотрудничестве и межгосударственном обмене специальными отправлениями между странами-участницами изучались возможности расширения перечня международных услуг.