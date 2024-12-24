nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 00:41

Published 24 декабря, 00:41

Modified 24 декабря, 00:41

Updated 24 декабря, 00:41

Груздев назвал актуальные тренды в сфере логистики в Сибири

Груздев назвал актуальные тренды в сфере логистики в Сибири

24 декабря 2024, 00:41
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи».
Начальник Регионального управления спецсвязи по Сибирскому региону Борис Груздев обнародовал текущие тренды в области логистики и дал прогнозы на 2025 год.

Он признал серьезное увеличение объема грузоперевозок на внутреннем рынке, которое связано с ростом производства и локализацией предприятий.

В частности, в Сибирском регионе доставка грузов за 2024 год увеличилась в два раза, достигнув 40% выручки от предоставляемых услуг. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По информации Бориса Груздева, в 2024 году проводилась активная разработка новых транспортных маршрутов и модернизация существующих. Особый акцент делали на взаимодействие с Китаем: участники рынка адаптировались к изменениям в законодательствах и искали компромиссы, направленные на успешное проведение финансовых операций. Также Спецсвязь продолжила деятельность в странах СНГ, таких как Казахстан, Азербайджан, Армения и Узбекистан. В рамках договора о сотрудничестве и межгосударственном обмене специальными отправлениями между странами-участницами изучались возможности расширения перечня международных услуг.

Среди наиболее востребованных услуг в Новосибирске Борис Груздев упомянул перевозку крупногабаритных опасных грузов и доставку почтовых отправлений категории «стандарт». Актуальным является взаимодействие с Центральной избирательной комиссией. Управление наладило масштабную доставку выборной документации в рамках президентских выборов.

Кроме этого, реализован уникальный проект по доставке археологических находок, предметов быта народов Чукотки и прочих экспонатов. Эти грузы прибыли в Новосибирск из Москвы и Анадыря с соблюдением строгих условий транспортировки, включая определенный температурный режим и уровень влажности.

В целях повышения эффективности доставки управление реализует меры по внедрению цифровизации бизнес-процессов и совершенствованию IT-инфраструктуры. При этом, по словам Бориса Груздева, для всей отрасли по-прежнему насущна проблема нехватки водителей. Этим специалистам отводится главная роль в обеспечении бесперебойной работы логистических цепочек. В целях решения данной проблемы коммерческие компании предлагают более привлекательные условия труда, а на государственном уровне требуется разрабатывать программы для привлечения молодых специалистов.

Применение инноваций, включая использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и тестирование крупнотоннажных грузовиков без водителей, вызывает активный интерес в отрасли. Однако, как признал Борис Груздев, подобные технологии не годятся для перевозки государственной корреспонденции и ценных грузов. Такие отправления нуждаются в сопровождении подготовленных людей, которые могли бы гарантировать их сохранность и безопасность.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика