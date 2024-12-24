Гороскоп на 2025 год: прогнозы от астрологов для всех знаков зодиака

Posted 24 декабря, 07:47
Published 24 декабря, 07:47
Modified 24 декабря, 07:50
Updated 24 декабря, 07:50
Какой гороскоп выбрать в качестве основного, прогнозам каким астрологов на 2025 год доверять — каждый решает сам. Мы приводим общие предсказания на следующий год для Овнов, Стрельцов, Рыб и представителей других знаков зодиака.
Исходя из того, о чем упоминает гороскоп, Овен в 2025 году столкнется с настоящей чередой трансформаций. У представителей этого знака появятся новые перспективы для роста. Многие поймают себя на стремлении к лидерству, и в 2025 году это чувство будет только усиливаться.
Юлия Рольник, астролог, в беседе с «РИА Новости» напомнила, что 2025 год будет проходить под покровительством сразу нескольких планет, и в разные периоды Овнам следует придерживаться разных стратегий.
«В период с мая по сентябрь Сатурн начнет переходить в знак Овна, а за общение будет отвечать Юпитер. Наступит время, когда придется принимать важные решения, делать ответственные шаги», — отмечает астролог.
В 2025 году Овны смогут достичь поставленных целей, но только в том случае, если будут достаточно усердными и терпеливыми. Что касается личной жизни, то наиболее удачное время для ее устройства — конец лета и начало осени.
Представители этого знака зодиака отличаются консервативностью, и им непросто принимать происходящие перемены. А в 2025 году их будет достаточно. Переживать не стоит — напротив, следует настраивать себя на обновление и на развитие.
Вплоть до марта 2025 года Тельцы будут находиться под влиянием Сатурна, который начнет помогать им в достижении поставленных целей, особенно долгосрочных.
Не исключены серьезные перемены в карьерной сфере. К примеру, летом Тельцы могут получить привлекательные предложения, и если примут их, то смогут увеличить собственные доходы. Для финансовой сферы очень благоприятен период, который начнется в июле и завершится в октябре — представителям знака важно его не упустить. В этот же период можно отправляться в поездки, решать вопросы, связанные с бизнесом, получать новые знания.
2025 год даст новый старт в карьере многих Близнецов. Некоторые представители знака зодиака захотят по-новому взглянуть на собственные цели, принять компромиссные варианты. Весной можно совершать сделки в разных сферах, поскольку удача будет на стороне Близнецов. Проекты, которым будет дан старт в этот период, обеспечат значительное укрепление сферы финансов.
Лето 2025 года не менее благоприятный период для Близнецов. Рекомендуется уделить внимание личной жизни. Венера будет оказывать на эту сферу исключительно позитивное влияние.
Елена Протопопова, астролог, в беседе с «КП» подчеркнула, что в 2025 году представители знака Близнецы получат возможность раскрыть новые таланты и найти себя.
«Многих Близнецов может ждать настоящий прорыв, причем в различных сферах, но это касается тех, кто упорно и добросовестно работал в 2024 году», — отмечает эксперт.
Согласно прогнозу, который дает гороскоп, Рак будет погружен в 2025 году в работу, и в этой сфере начнутся благоприятные перемены. Движение в сторону поставленной цели будет медленным, но верным. Начало 2025 года для Раков — время, благоприятное для проведения ремонта и даже для приобретения жилья.
В период с июня по октябрь 2025 года у Раков будут возможности для перспективных знакомств, обзаведения полезными и интересными связями. Также можно получать новое образование, отправляться в поездки, начинать бизнес-проекты и разбираться с вопросами юридического характера. Не исключено и начало романтических отношений. Можно и даже нужно совершать крупные, давно запланированные покупки, инвестировать.
Благоприятный период, согласно гороскопу на 2025 год, для Льва начнется в мае, он будет продолжаться вплоть до середины осени. Под свое покровительство Львов возьмет планета Сатурн, и с ее поддержкой можно будет продвинуться вверх по карьерной лестнице, успешно продать или купить недвижимость, сделать ремонт. В середине лета 2025 года для Львов откроются новые карьерные возможности.
Галина Янко, астролог, в материале на сайте Marie Claire напоминает: Львам покровительствует Солнце, которое находится «на дружеской ноге» с Юпитером. Это создает исключительно благоприятные условия.
«В 2025 году у многих Львов появятся реальные шансы на значительное улучшение благосостояния, а также на масштабное внутреннее обновление. Некоторые представители знака смогут добиться успеха в деле личностного роста, найти новую любовь, единомышленников, верных друзей. Однако есть одно условие — для начала Львам нужно будет исправить те ошибки, которые они допустили в прошлом. Без этого дверь в светлое будущее открыть не получится», — предупреждает эксперт.
На 2025 год гороскоп Девам предсказывает перемены, причем достаточно серьезные. Они могут произойти в самых разных направлениях и сферах жизни. По-настоящему судьбоносными месяцами для представителей знака станут март и начало осени, на которые выпадут затмения.
Ограничения, препятствия, которые на пути Дев будет чинить Сатурн, можно обойти, дождавшись благоприятного периода, — он начнется в мае и будет продолжаться до середины лета.
В гороскопе на 2025 год для Весов отмечается, что для представителей знака зодиака наступает время, когда можно менять профессию, учиться чему-то новому. Все это в перспективе способно обеспечить рост дохода и реализацию.
Весна 2025 года может стать непростым периодом для Весов — не исключены проблемы со здоровьем. Они могут стать следствием перегрузок и напряженности в работе. В этот период стоит поддержать иммунитет, обзавестись полезными привычками и при любом недомогании обращаться за медицинской помощью.
Рискованный период для Весов в 2025 году начнется в июле и продлится до середины осени. Может подвести чрезмерная уверенность в собственных силах. Лучше сосредоточиться на чем-то одном, а не браться за множество дел и проектов.
Михаил Левин, астролог, в материале на сайте The Voice советует Весам приложить побольше усилий для достижения желаемого.
«Не исключено, что потребуется выйти из зоны комфорта, заставить себя попробовать что-то новое и, конечно же, не сдаваться при первых же сложностях. В первой половине года лучше дать себе немного отдохнуть, поскольку уже с июня начнется не самый простой период, и он затянется на полгода. В этот период нужно постараться сконцентрироваться на делах, ни на что не отвлекаться. Если это получится, то успех гарантирован», — отмечает эксперт.
Согласно гороскопу для Скорпионов на 2025 год, представители знака зодиака на протяжении нескольких первых месяцев будут активно работать, закладывая основу для стабильности. Придется потрудиться, однако период будет благоприятным. Можно совершать сделки с объектами недвижимости, планировать ремонт. В марте появится возможность завершить какой-либо важный и перспективный проект, получить прибыль.
Во второй половине 2025 года Скорпионам, конечно, тоже не придется расслабляться, однако этот период для них будет очень благоприятным. Вернется уверенность в собственных силах, не исключен духовный рост, увеличение благосостояние. Время благоприятно для поездок, решения юридических и предпринимательских вопросов. Есть и возможность встретить новую любовь, главное — не упустить ее.
Звезды советуют Стрельцам в 2025 году поддерживать баланс между двумя этими сферами и по возможности уделять больше времени близким, семье.
Март 2025 года — период, когда у Стрельцов получится поставить точку в важном карьерном проекте, завершить серьезный рабочий этап. Сфера интересов представителей знака зодиака существенно расширится, захочется научиться чему-то новому, в том числе получить образование. В апреле появится шанс устроить личную жизнь.
Начиная с сентября приоритетом для Стрельцов станет их семья. Стоит готовиться к проблемам в отношениях с родственниками, близкими, однако именно в этот период к ним стоит проявить максимум чуткости и терпения.
Согласно гороскопу на 2025 год для Козерога, удачу принесет февраль — месяц станет исключительно успешным для всех, кто занят бизнесом, карьерой. Достичь внушительных результатов поможет добросовестный труд, терпение, выносливость и умение проявлять качества лидера.
Весной 2025 года для Козерогов на первый план выйдут поездки и путешествия, решение рабочих вопросов, обучение. Не исключены серьезные перемены в карьерной сфере или дома, например, это может быть переезд на новое место жительства.
Алла Державина, астролог, в беседе с NewsNN предупредила Козерогов о необходимости уделить внимание самочувствию, здоровью в первой половине 2025 года.
«Стоит пройти у врача профилактический осмотр, скорректировать питание, добавить физическую активность. В комплексе это позволит на высоком уровне поддерживать энергетический баланс», — считает эксперт.
Гороскоп на 2025 год Водолеям сулит время серьезных перемен. Так, в первые несколько месяцев на представителей знака зодиака будет благоприятным образом влиять Юпитер — он подарит уверенность в себе, оптимизм, а также возможность повысить доходы. Не исключены и новые перспективные знакомства.
Во второй половине 2025 года Водолеев ждет новый интересный этап в сфере карьеры, изменения к лучшему на работе. Значительно улучшатся отношения с коллегами, и выгодные предложения начнут поступать буквально одно за другим.
Гороскоп на 2025 год для Рыб обещает исполнение желаний и достижение целей. Этому будет способствовать лунный кармический узел. Ключевыми этапами года станут осень и весна, когда представителям знака зодиака нужно будет особое внимание уделить сфере партнерства. Одинокие Рыбы смогут встретить свою вторую половину, а вот уже имеющие отношения представители знака должны быть готовы пройти проверку на прочность.
В период с июля по середину осени стоит ожидать повышения дохода, получения прибыли. Усилия, приложенные ранее, начнут приносить свои плоды — не исключено, что некоторые представители знака зодиака смогут продвинуться по карьерной лестнице, отметить, что их цели были достигнуты.