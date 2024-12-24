Гороскоп на 2025 год: прогнозы от астрологов для всех знаков зодиака

Не исключены серьезные перемены в карьерной сфере. К примеру, летом Тельцы могут получить привлекательные предложения, и если примут их, то смогут увеличить собственные доходы. Для финансовой сферы очень благоприятен период, который начнется в июле и завершится в октябре — представителям знака важно его не упустить. В этот же период можно отправляться в поездки, решать вопросы, связанные с бизнесом, получать новые знания.