Город-нефть или город-мечта: почему Тюмень пока не для туристов?

Posted 24 декабря, 08:34
Published 24 декабря, 08:34
Modified 24 декабря, 08:36
Updated 24 декабря, 08:36
С 1 января 2025 года в России начнёт действовать новый налог для туристов. Его размер составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Решение о введении налога будут принимать региональные власти.
Туристический налог является аналогом курортного сбора, но отличается тем, что уже включён в стоимость номера. Он будет начисляться на всю сумму услуг по временному размещению в отеле или гостинице. Ставка налога составит 1% от стоимости проживания в 2025 году, но не менее 100 рублей в сутки. С 2026 года ставка налога будет увеличиваться на 1% ежегодно, но не более чем на 5%.
Средства, полученный таким путем могут пойти на благоустройство территорий для туристов. Но есть в Тюмени то, что можно благоустраивать?
Сотрудницы турфирмы Мария Толмачева согласна с тем, что введение туристического налога в Тюмени — идея, которая на первый взгляд может показаться логичной: дополнительные средства направить на развитие инфраструктуры и поддержку отрасли. Однако для региона, который только начинает формировать свою туристическую репутацию, такой шаг может оказаться преждевременным и даже вредным.
«Возьмем Питер, где действует туристический сбор. Но люди, которые туда едут, готовы доплатить, чтобы увидеть этот город и его прелести. А стоит ли Тюмень такой переплаты? Мне кажется, что еще нет и даже в ближайшие 5 лет введение налога будет необоснованным с учетом существующие и планируемой в будущем инфраструктуры», — говорит специалист.
Толмачева указывает, что туристы, путешествующие по России — люди часто экономные. Для многих даже небольшая сумма налога может стать фактором, влияющим на выбор маршрута. Например, молодёжь, семьи с детьми или пенсионеры часто оценивают общую стоимость путешествия, включая проживание, транспорт и питание. Если к этому добавляется обязательный сбор, путешественники могут просто выбрать другой город или регион, где подобного налога нет.
«Тюмень пока нельзя назвать массовым туристическим направлением, где спрос настолько велик, что туристы готовы мириться с дополнительными затратами. Основные категории гостей города — это бизнесмены, участники мероприятий и экскурсанты из соседних регионов. Введение налога может снизить привлекательность города для этих групп», — обозначает Толмачева.
В соседних областях и городах, например, в Екатеринбурге уже планируют ввести туристический налог, однако и туристическая инфраструктура там намного лучше развита.
Специалист достаточно резко оценила туристический потенциал Тюмени, указав, что в ближайшие 5 лет введение туристического налога будет необоснованным. Однако Толмачева уверена, что город может развиваться в этом направлении, но на это потребуется больше времени.
Сейчас большая часть гостей Тюмени приезжает по деловым или рабочим вопросам. Город считается одним из центров нефтегазовой отрасли, а также популярным местом для проведения конференций и форумов, и эти показатели считаются в турпоток. Хотя путешественники редко выбирают город для отдыха и развлечений.
«Для развития массового туризма необходимо сделать город привлекательным не только для бизнесменов, но и для тех, кто ищет уникальные впечатления и эмоции», — говорит эксперт.
Да, Тюмень может похвастаться горячими источниками, мостом Влюблённых и красивой набережной, но этого недостаточно для формирования устойчивого турпотока. У города нет объектов, которые бы могли конкурировать с признанными туристическими центрами России.
В том же Тобольске туристов привлекает уникальный Кремль, связанный с историей Сибири и Романовых. Тюмень же остаётся скорее транзитным пунктом на пути к Тобольску или другим локациям.
Хотя в последние годы Тюмень активно развивает инфраструктуру, для полноценного туризма это всё ещё недостаточно. Проблемы включают:
Без решения этих вопросов сложно говорить о том, что город может претендовать на статус туристического центра.
К тому же туристическая активность в Тюмени ограничивается несколькими пиковыми периодами. А для формирования устойчивого турпотока необходимо создавать условия для круглогодичного отдыха: организовывать фестивали, спортивные мероприятия, гастрономические туры и другие активности.
Благо власти региона понимают, что Тюмень пока не готова брать на себя ответственность за внедрение туристического налога. Власти также обозначили, что это может привести к оттоку туристов, что негативно скажется на инвестиционной привлекательности области.
Пока в правительстве Тюменской области хотят тщательно изучить опыт других регионов, где уже действует туристический налог. Известно, что с 2025 года его будут взимать в Екатеринбурге, Перми, Казани, Ростове-на-Дону, Великом Новгороде, Архангельске, Петрозаводске и других городах.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что по результатам ежегодного исследования «Индекс туристической привлекательности регионов России» Тюменская область вошла в десятку лучших субъектов.