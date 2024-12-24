Город-нефть или город-мечта: почему Тюмень пока не для туристов?

Туристический налог является аналогом курортного сбора, но отличается тем, что уже включён в стоимость номера. Он будет начисляться на всю сумму услуг по временному размещению в отеле или гостинице. Ставка налога составит 1% от стоимости проживания в 2025 году, но не менее 100 рублей в сутки. С 2026 года ставка налога будет увеличиваться на 1% ежегодно, но не более чем на 5%.