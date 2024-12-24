COVID-19 и ОРВИ: тюменский Роспотребнадзор раскрыл данные по заболевшим

Posted 24 декабря, 05:23
Published 24 декабря, 05:23
Modified 24 декабря, 05:25
Updated 24 декабря, 05:25
Одновременно с этим сократилось число заболевших COVID-19 — за последнюю неделю в Тюменской области было выявлено 757 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Для сравнения, семи днями ранее коронавирусом заразились 829 человек. Летальных случаев не зарегистрировано.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за 11 месяцев этого году более 700 жителей региона заразились описторхозом. Носителями опасных паразитов стали, в том числе более трех десятков детей.