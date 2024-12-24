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Posted 24 декабря, 05:23

Published 24 декабря, 05:23

Modified 24 декабря, 05:25

Updated 24 декабря, 05:25

В Тюменской области на 8,6% снизился уровень заболеваемости ОРВИ

COVID-19 и ОРВИ: тюменский Роспотребнадзор раскрыл данные по заболевшим

24 декабря 2024, 05:23
Фото: 1MI.

В Тюменской области на 8,6% снизился уровень заболеваемости ОРВИ

Сюжет
Коронавирус
За последнюю неделю в регионе уровень заболевамости ОРВИ снизился на 8,6%. Об этом сообщили в управлении Роспоребнадзора. По данным ведомства, в структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии.

Одновременно с этим сократилось число заболевших COVID-19 — за последнюю неделю в Тюменской области было выявлено 757 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Для сравнения, семи днями ранее коронавирусом заразились 829 человек. Летальных случаев не зарегистрировано.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за 11 месяцев этого году более 700 жителей региона заразились описторхозом. Носителями опасных паразитов стали, в том числе более трех десятков детей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Коронавирус#Тюменская область#Новости тюмени#COVID-19#Роспотребнадзор#Грипп#ОРВИ
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