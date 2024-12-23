Змеиное настроение. В честь символа этого года в Тюмени ажиотаж на живых змей

Как сообщает портал URA.RU, сейчас в регионе наблюдается настоящий ажиотаж на живых змеи. Закупают, как правило, декоративных полозов, которые содержатся в небольших террариумах. Они довольно неприхотливы в еде и уходе, а заодно — просто прекрасно содержатся, будучи маленькими, в перспективе вырастая до метра и 30 сантиметров.