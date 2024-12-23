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Posted 23 декабря, 10:15

Published 23 декабря, 10:15

Modified 23 декабря, 10:29

Updated 23 декабря, 10:29

В честь символа этого года в Тюмени ажиотаж на живых змей

Змеиное настроение. В честь символа этого года в Тюмени ажиотаж на живых змей

23 декабря 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney.

В честь символа этого года в Тюмени ажиотаж на живых змей

Сюжет
Новый год
Тюменцы начали массово скупать живых змей. Серпентарии, можно сказать, пустуют. Все дело в том, что многие решили зарядиться новогодним настроением посредством главного символа этого года.

Как сообщает портал URA.RU, сейчас в регионе наблюдается настоящий ажиотаж на живых змеи. Закупают, как правило, декоративных полозов, которые содержатся в небольших террариумах. Они довольно неприхотливы в еде и уходе, а заодно — просто прекрасно содержатся, будучи маленькими, в перспективе вырастая до метра и 30 сантиметров.

Сейчас в зоомагазинах таковых осталось всего пара штук, и цены на них выросли от 6 до 10 тысяч за один экземпляр.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени началась шестидневная рабочая неделя.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Змеи#Новый год
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