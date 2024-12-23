Жительница Тюмени сдала в экодом 500 стеклянных бутылок

Так, на горячую линию ТЭО обратилась жительница Тюмени с вопросом о том, куда можно сдать более 500 стеклянных бутылок. Такой объём она накопила не за один день. При этом оказалось, что пунктов приёма данного вида отходов в Тюмени совсем немного.