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Posted 23 декабря, 12:36

Published 23 декабря, 12:36

Modified 23 декабря, 12:38

Updated 23 декабря, 12:38

Жительница Тюмени сдала в экодом 500 стеклянных бутылок

Жительница Тюмени сдала в экодом 500 стеклянных бутылок

23 декабря 2024, 12:36
Все больше жителей Тюменской области присоединяются к «зеленой» повестке, начиная раздельный сбор отходов.

В этом им помогает сеть экодомов, где всегда готовы проконсультировать посетителей, обучить сортировке материалов и принять вторсырьё для дальнейшей отправки на переработку.

Как сообщили в пресс-службе Тюменского экологического объединения, жители часто обращаются в экодома, чтобы сдать макулатуру, накопившиеся пластиковые бутылки и крышки от них. Иногда тюменцы привозят и довольно крупные партии вторсырья.

Так, на горячую линию ТЭО обратилась жительница Тюмени с вопросом о том, куда можно сдать более 500 стеклянных бутылок. Такой объём она накопила не за один день. При этом оказалось, что пунктов приёма данного вида отходов в Тюмени совсем немного.

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В Тюменской области экодома есть в областном центре, Тобольске и Ишиме. Здесь можно бесплатно посетить лекции, мастер-классы, поиграть в настольные игры, а также сдать следующие виды материалов:

— пленку с маркировками: 2, 4, ПНД, ПВД, 02, 04, HDPE, PE-HD, LDPE, PE-LD;

— ПЭТ-изделия с маркировками: 1, 01, PET, PETE, ПЭТ;

— картон с маркировками: 20, 21, PAP и бумагу с маркировками: 22 или PAP;

— стекло с маркировками: 70, 71, 72, 73, 74, GL;

— металл с маркировками: 40, 41, FE, ALU;

— крышечки с маркировками: 2, 02, ПНД, HDPE, PE-HD;

— ПНД-изделия с маркировками: 2, 02, ПНД, HDPE, PE-HD.

Перед сдачей все вторичные материалы (за исключением картона, бумаги и пленки) необходимо тщательно вымыть, высушить и, по возможности, максимально сжать. При возникновении сомнений относительно типа материала, его можно привезти в экодом или задать вопросы в группе Тюменского экологического объединения в социальной сети «ВКонтакте».

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