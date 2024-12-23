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Posted 23 декабря, 11:05

Published 23 декабря, 11:05

Modified 23 декабря, 11:13

Updated 23 декабря, 11:13

Здесь не задерживаются. Самые нестабильные профессии в Тюменской области

Здесь не задерживаются. Самые нестабильные профессии в Тюменской области

23 декабря 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney.
Аналитики назвали самые нестабильные профессии в Тюменской области, здесь надолго не задерживаются очень многие специалисты.

Как сообщает портал hh.ru, около 46% опрошенных тюменцев признались, что сменили работу в этом году. При этом большая часть сменивших — это молодежь от 12 до 24 лет. 45% — это люди от 45 до 54 лет. При этом только две трети убеждены в том, что перемены были к лучшему, четверть — что раньше все-таки было лучше.

Работу меняли при этом по разным причинам. Это коллектив, материальное обеспечение, рабочее место, статус, отсутствие перспектив. Чаще всего работу меняли представители ресторанно-гостиничного бизнеса и из области масс-медиа и развлечений — 53%, а также специалисты в сфере маркетинга, рекламы и PR. Не отказывались от привычного места работы в основном юристы и менеджеры по продажам. Не отстают по стабильности работники общепита. Это повара, бармены, бариста и другие работники небольших торговых точек по продаже еды или напитков.

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Ранее сообщалось о том, что руководителям тюменских компаний подняли зарплаты.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Работа#Карьера
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