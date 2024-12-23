Здесь не задерживаются. Самые нестабильные профессии в Тюменской области

Posted 23 декабря, 11:05
Published 23 декабря, 11:05
Modified 23 декабря, 11:13
Updated 23 декабря, 11:13
Как сообщает портал hh.ru, около 46% опрошенных тюменцев признались, что сменили работу в этом году. При этом большая часть сменивших — это молодежь от 12 до 24 лет. 45% — это люди от 45 до 54 лет. При этом только две трети убеждены в том, что перемены были к лучшему, четверть — что раньше все-таки было лучше.
Работу меняли при этом по разным причинам. Это коллектив, материальное обеспечение, рабочее место, статус, отсутствие перспектив. Чаще всего работу меняли представители ресторанно-гостиничного бизнеса и из области масс-медиа и развлечений — 53%, а также специалисты в сфере маркетинга, рекламы и PR. Не отказывались от привычного места работы в основном юристы и менеджеры по продажам. Не отстают по стабильности работники общепита. Это повара, бармены, бариста и другие работники небольших торговых точек по продаже еды или напитков.