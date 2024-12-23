Здесь не задерживаются. Самые нестабильные профессии в Тюменской области

Как сообщает портал hh.ru, около 46% опрошенных тюменцев признались, что сменили работу в этом году. При этом большая часть сменивших — это молодежь от 12 до 24 лет. 45% — это люди от 45 до 54 лет. При этом только две трети убеждены в том, что перемены были к лучшему, четверть — что раньше все-таки было лучше.