В тюменском ЦУМе предсказали судьбу всех торговых центров

Развлекательные площадки и фудкорты уже отвоёвывают место у бутиков, и эта тенденция усилится. Всему причиной — популярность маркетплейсов. Торговым центрам приходится завлекать посетителей развлекательными проектами, которые в будущем займут центральное место в бывших ТЦ.