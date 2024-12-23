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Posted 23 декабря, 04:35

Published 23 декабря, 04:35

Modified 23 декабря, 04:37

Updated 23 декабря, 04:37

В тюменском ЦУМе предсказали судьбу всех торговых центров

В тюменском ЦУМе предсказали судьбу всех торговых центров

23 декабря 2024, 04:35
Фото: 1MI.
Все торговые центры ждет трансформация на фоне роста популярности маркетплейсов, считает гендиректор тюменского ЦУМа Юлия Глазунова. ТЦ перестанут существовать в том виде, к которому привыкли покупатели.

Развлекательные площадки и фудкорты уже отвоёвывают место у бутиков, и эта тенденция усилится. Всему причиной — популярность маркетплейсов. Торговым центрам приходится завлекать посетителей развлекательными проектами, которые в будущем займут центральное место в бывших ТЦ.

Еще одно направление трансформации — местные бренды. Тюменские модельеры все чаще предлагают не отдельные вещи, а полноценные коллекции. Их доля среди бутиков в ЦУМе достигает 70%.

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Глазунова уверена, что посетитель будущего придет в торговый центр только за развлечениями или штучными вещами.

«Рано или поздно торговые центры превратятся в большей мере в центры развлекательные. Отмечу также категории покупателей, которым нужен эксклюзив, который не найдешь на маркетплейсах. Этот сегмент торговли пользуется спросом и вызывает постоянный интерес», — сказала гендиректор ЦУМа.
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Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские предприниматели массово выставляют магазины модной одежды и обуви на продажу. Большинству владельцев наскучил их бизнес.

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