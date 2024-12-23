В тюменском ЦУМе предсказали судьбу всех торговых центров

Posted 23 декабря, 04:35
Published 23 декабря, 04:35
Modified 23 декабря, 04:37
Updated 23 декабря, 04:37
Развлекательные площадки и фудкорты уже отвоёвывают место у бутиков, и эта тенденция усилится. Всему причиной — популярность маркетплейсов. Торговым центрам приходится завлекать посетителей развлекательными проектами, которые в будущем займут центральное место в бывших ТЦ.
Еще одно направление трансформации — местные бренды. Тюменские модельеры все чаще предлагают не отдельные вещи, а полноценные коллекции. Их доля среди бутиков в ЦУМе достигает 70%.
Глазунова уверена, что посетитель будущего придет в торговый центр только за развлечениями или штучными вещами.
«Рано или поздно торговые центры превратятся в большей мере в центры развлекательные. Отмечу также категории покупателей, которым нужен эксклюзив, который не найдешь на маркетплейсах. Этот сегмент торговли пользуется спросом и вызывает постоянный интерес», — сказала гендиректор ЦУМа.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские предприниматели массово выставляют магазины модной одежды и обуви на продажу. Большинству владельцев наскучил их бизнес.