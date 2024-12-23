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Posted 23 декабря, 03:42

Published 23 декабря, 03:42

Modified 23 декабря, 05:56

Updated 23 декабря, 05:56

Тюменцам изменили график социальных выплат в связи с каникулами

График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в январе 2025 года

23 декабря 2024, 03:42
Фото: 1MI.

Тюменцам изменили график социальных выплат в связи с каникулами

Сюжет
Пенсия
Социальный фонд перенес выплаты детских пособий и пенсий в связи с новогодними каникулами. Многие тюменцы получат деньги в декабре вместо января 2025 года.

Раньше срока деньги перечистят тем, кто стоит в графике на 3, 5 и 8 января. Семьям с детьми деньги перечислят 25 декабря. Перенос коснется единого пособия, а также пособий на первого ребенка до 3 лет и ребенка военнослужащего по призыву, по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим и работающим родителям, выплаты из маткапитала до 3 лет.

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«Это — выплаты за декабрь. Если в декабре тюменцы уже получили выплату в течение пяти рабочих дней после назначения, значит, за декабрь уже все перечислено», — пояснили в областном Соцфонде.

Следующая по графику выплата будет начисляться за январь, то есть в феврале. Также тюменцам напомнили, что зачисление на карту происходит в течение суток.

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Пенсионерам, получающим пенсии на карту 8 числа, деньги перечислят 27 декабря. Следующие перечисления запланированы на 17 и 23 января и пройдут по графику. Тем же, кто получает пенсию через Почту России, деньги принесут по графику, поскольку у почтовых сотрудников с 3 января начнутся рабочие дни.

Напомним, пособия для семей с детьми в Тюменской области увеличатся с 1 января. Изменения коснутся выплат, связанных с размером регионального прожиточного минимума.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Пенсия#Трудовые пенсии#Ежемесячное пособие
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