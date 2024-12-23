График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в январе 2025 года

Posted 23 декабря, 03:42
Published 23 декабря, 03:42
Modified 23 декабря, 05:56
Updated 23 декабря, 05:56
Раньше срока деньги перечистят тем, кто стоит в графике на 3, 5 и 8 января. Семьям с детьми деньги перечислят 25 декабря. Перенос коснется единого пособия, а также пособий на первого ребенка до 3 лет и ребенка военнослужащего по призыву, по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим и работающим родителям, выплаты из маткапитала до 3 лет.
«Это — выплаты за декабрь. Если в декабре тюменцы уже получили выплату в течение пяти рабочих дней после назначения, значит, за декабрь уже все перечислено», — пояснили в областном Соцфонде.
Следующая по графику выплата будет начисляться за январь, то есть в феврале. Также тюменцам напомнили, что зачисление на карту происходит в течение суток.
Пенсионерам, получающим пенсии на карту 8 числа, деньги перечислят 27 декабря. Следующие перечисления запланированы на 17 и 23 января и пройдут по графику. Тем же, кто получает пенсию через Почту России, деньги принесут по графику, поскольку у почтовых сотрудников с 3 января начнутся рабочие дни.
Напомним, пособия для семей с детьми в Тюменской области увеличатся с 1 января. Изменения коснутся выплат, связанных с размером регионального прожиточного минимума.