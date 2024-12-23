График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в январе 2025 года

Раньше срока деньги перечистят тем, кто стоит в графике на 3, 5 и 8 января. Семьям с детьми деньги перечислят 25 декабря. Перенос коснется единого пособия, а также пособий на первого ребенка до 3 лет и ребенка военнослужащего по призыву, по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим и работающим родителям, выплаты из маткапитала до 3 лет.