Тюменский депутат устроил скандал в собственной партии ради хорошей должности

Суть скандала в следующем — я депутаты Алексей Чирков и Дмитрий Елагин поставили вопрос о смене руководителя фракции Руслана Сабирова. Последнего спасло лишь разделение голосов — против выступили сам Сабиров и Дмитрий Ошурков (всего в гордуме Тюмени четыре либерал-демократа). После случившегося начался разлад внутри партии. Чтобы не раскачивать лодку, Владимир Сысоев — лидер партии, готов избавиться от бунтовщиков.