Тюменский депутат устроил скандал в собственной партии ради хорошей должности

Posted 23 декабря, 12:04
Published 23 декабря, 12:04
Modified 23 декабря, 12:19
Updated 23 декабря, 12:19
Как сообщает портал URA.RU, Алексей Чирков, начавший скандал, раньше работал в Тобольске под руководством нынешнего мэра Тюмени Максима Афанасьева, а после перехода Афанасьев в Тюмень, рассчитывал заниматься тем же, но в уже в региональном центре.
Сейчас же Чирков сидит на месте депутата, но никак не может получить желанную должность. Так он решил привлечь к себе внимание.
Суть скандала в следующем — я депутаты Алексей Чирков и Дмитрий Елагин поставили вопрос о смене руководителя фракции Руслана Сабирова. Последнего спасло лишь разделение голосов — против выступили сам Сабиров и Дмитрий Ошурков (всего в гордуме Тюмени четыре либерал-демократа). После случившегося начался разлад внутри партии. Чтобы не раскачивать лодку, Владимир Сысоев — лидер партии, готов избавиться от бунтовщиков.
Ранее сообщалось о том, что тюменский депутат пожаловался президенту Путину на сына Свердловского мэра.