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Posted 23 декабря, 12:04

Published 23 декабря, 12:04

Modified 23 декабря, 12:19

Updated 23 декабря, 12:19

Тюменский депутат устроил скандал в собственной партии ради хорошей должности

Тюменский депутат устроил скандал в собственной партии ради хорошей должности

23 декабря 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney.
Скандал произошел в Тюменской политике. Депутат от партии ЛДПР устроил скандал внутри собственной фракции, чтобы получить работу в администрации города.

Как сообщает портал URA.RU, Алексей Чирков, начавший скандал, раньше работал в Тобольске под руководством нынешнего мэра Тюмени Максима Афанасьева, а после перехода Афанасьев в Тюмень, рассчитывал заниматься тем же, но в уже в региональном центре.

Сейчас же Чирков сидит на месте депутата, но никак не может получить желанную должность. Так он решил привлечь к себе внимание.

Суть скандала в следующем — я депутаты Алексей Чирков и Дмитрий Елагин поставили вопрос о смене руководителя фракции Руслана Сабирова. Последнего спасло лишь разделение голосов — против выступили сам Сабиров и Дмитрий Ошурков (всего в гордуме Тюмени четыре либерал-демократа). После случившегося начался разлад внутри партии. Чтобы не раскачивать лодку, Владимир Сысоев — лидер партии, готов избавиться от бунтовщиков.

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Ранее сообщалось о том, что тюменский депутат пожаловался президенту Путину на сына Свердловского мэра.

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