Тюменские ученые запатентовали уникальный препарат для диагностики комплекса болезней

Posted 23 декабря, 14:32
Published 23 декабря, 14:32
Modified 23 декабря, 14:34
Updated 23 декабря, 14:34
Исследователи Тюменского медицинского университета получили патент на ланцетное устройство, предназначенное для экспресс-анализа пяти заболеваний: ВИЧ, сифилис, туберкулез, а также гепатиты C и B. Как сообщили в пресс-службе ТюмГМУ, пользоваться этим устройством сможет любой желающий, даже не обладая медицинскими знаниями, передает ТАСС.
«Ланцетное устройство для экспресс-анализа сразу пяти маркеров социально-значимых заболеваний разработали в Тюменском медицинском университете. Устройство предназначено для диагностики ВИЧ, гепатитов С и В, сифилиса и туберкулеза. Воспользоваться им сможет любой человек, независимо от наличия медицинских навыков», — говорится в сообщении.
Размер данного экспресс-теста небольшой и сопоставим с обычной шариковой ручкой. При этом его использование не требует специального медицинского образования,.
Прибор является одноразовым, что исключает риск заражения при заборе крови. Результаты анализа отображаются на тест-полосках, что делает диагностику более удобной и мобильной.
В будущем авторы планируют внедрить своё изобретение в аптеки и ФАПы, чтобы обеспечить доступность для населения. Ученые надеются, что такой тест поможет повысить уровень выявления опасных заболеваний на ранних стадиях их развития.