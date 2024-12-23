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Posted 23 декабря, 14:32

Published 23 декабря, 14:32

Modified 23 декабря, 14:34

Updated 23 декабря, 14:34

Тюменские ученые запатентовали уникальный препарат для диагностики комплекса болезней

Тюменские ученые запатентовали уникальный препарат для диагностики комплекса болезней

23 декабря 2024, 14:32
Фото: 1MI.
Исследователи Тюменского государственного медицинского университета создали инновационное устройство, которое может одновременно обнаруживать пять важных заболеваний: ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, сифилис и туберкулез.

Исследователи Тюменского медицинского университета получили патент на ланцетное устройство, предназначенное для экспресс-анализа пяти заболеваний: ВИЧ, сифилис, туберкулез, а также гепатиты C и B. Как сообщили в пресс-службе ТюмГМУ, пользоваться этим устройством сможет любой желающий, даже не обладая медицинскими знаниями, передает ТАСС.

«Ланцетное устройство для экспресс-анализа сразу пяти маркеров социально-значимых заболеваний разработали в Тюменском медицинском университете. Устройство предназначено для диагностики ВИЧ, гепатитов С и В, сифилиса и туберкулеза. Воспользоваться им сможет любой человек, независимо от наличия медицинских навыков», — говорится в сообщении.

Размер данного экспресс-теста небольшой и сопоставим с обычной шариковой ручкой. При этом его использование не требует специального медицинского образования,.

Прибор является одноразовым, что исключает риск заражения при заборе крови. Результаты анализа отображаются на тест-полосках, что делает диагностику более удобной и мобильной.

В будущем авторы планируют внедрить своё изобретение в аптеки и ФАПы, чтобы обеспечить доступность для населения. Ученые надеются, что такой тест поможет повысить уровень выявления опасных заболеваний на ранних стадиях их развития.

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