Тюменские ученые запатентовали уникальный препарат для диагностики комплекса болезней

Исследователи Тюменского медицинского университета получили патент на ланцетное устройство, предназначенное для экспресс-анализа пяти заболеваний: ВИЧ, сифилис, туберкулез, а также гепатиты C и B. Как сообщили в пресс-службе ТюмГМУ, пользоваться этим устройством сможет любой желающий, даже не обладая медицинскими знаниями, передает ТАСС.